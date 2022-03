Magyar innovációval tanulhatnak nyelvet Európában

Magyar szoftverfejlesztők és nyelviskolai szakemberek együttműködéseként első hazai vállalkozásként lép nemzetközi piacra a Don’t Panic nyelviskola hálózat franchise. Az innováció lehetőséget teremt a magyar tanulók számára, hogy külföldi diákokkal együtt vegyenek részt online tanfolyamokon, mindezt egy Európában egyedülálló óralátogatási struktúra keretein belül. A tűpontos szintfelmérőket követően a hallgatók a rugalmas oktatási módszertannak köszönhetően bármikor becsatlakozhatnak a beszédközpontú, interaktív nyelvórákra, így nem kell fix órarendet követniük.

Az elmúlt két évben a pandémia okozta válsághelyzet a nyelvoktatást is alapjaiban alakította át. Bár korábban is zajlottak online órák, a rendszer a teljes átállásra nem volt teljesen felkészülve, ezért komoly kihívás elé állította a szakma szereplőit, hogy az interneten zajló képzések ne fulladjanak unalomba és ugyanolyan értéket képviseljenek, mint a személyes oktatás.

A Don’t Panic nyelviskola hálózat franchise a Motibro magyar szoftverfejlesztő vállalattal együttműködve nemcsak megugrotta ezt az akadályt, de innovációjuk olyan sikeresnek bizonyult, hogy 2022-ben első magyar nyelviskolaként az európai piacra is belépnek.

Mindenki maga állítja össze az órarendjét

Hermer László, a vállalat tulajdonosa elmondta, a járvány alatt továbbfejlesztett beszédközpontú és online tanulási módszerük különlegessége, hogy fix időpontok helyett rugalmas óralátogatási struktúrát fejlesztettek ki, ami nemzetközi szinten is egyedülállónak számít.

„Az eredetileg sporttevékenységek foglalására megálmodott rendszert sikerült átültetnünk az oktatásba. A szintfelmérő rendkívül pontos képet ad az ügyfelek aktuális nyelvtudásáról, majd ezt követően rugalmasan tudnak jelentkezni az órákra a rendszeren keresztül. Ha valakinek egy adott szinten csak hiányosságai vannak, lehetőség van arra is, hogy egy adott kurzus felénél kapcsolódjon be. Ezáltal biztosítjuk, hogy azonos tudással rendelkező hallgatók kerüljenek be egy-egy órára, hiszen így sokkal élvezetesebb a kommunikáció és fejlődni is hatékonyabban lehet” – magyarázta.

Mint fogalmazott, a tanulók zöménél rossz beidegződés, hogy egy óra kihagyása miatt úgy érzik, lemaradnak az anyaggal, pedig ez betegség, nyaralás vagy egyéb elfoglaltság miatt szinte mindenkivel megtörténik. A Don’t Panic nyelviskola hálózat franchise éppen azért egyedi, mert az óratervük nem lineáris, sokkal inkább egy spirálhoz hasonlít.

„Az óráinkon a témák folyamatosan ismétlődnek, de közben haladunk előre, így még ha ki is marad egy lánc, rendkívül könnyű a következő alkalommal felvenni újra a fonalat. Az innováció lényege, hogy nem mondjuk meg az ügyfeleknek, mikor kell jönni, meghagyjuk számukra a választás lehetőségét, és akárcsak egy edzőteremben, a nyelvoktatás területén is ugyanúgy érezhetővé válik idővel a fejlődés, amiről visszajelzést is kapnak a hallgatók” – mutatott rá Hermer László.

Spanyol, olasz és francia vonalon terjeszkednek elsőként

Az európai terjeszkedésről szólva elmondta, első körben csak az online beszédórákat és online tanfolyamaikat teszik elérhetővé, ezt követően a franchise hálózatukat szeretnék elkezdeni bővíteni nagy ütemben a kontinensen.

Eddig példátlan volt a piacon, hogy egy adott ország diákjai külföldi hallgatókkal közösen tudnak online órákon részt venni az adott szintjüknek megfelelően. Egy órán lehet akár két magyar, egy francia, két spanyol és két olasz diák is, és mivel csak angolul zajlik az oktatás, a fejlődés üteme akár meg is triplázható.

„Meglátásom szerint menő is az innováció, mert akár barátságok, cserediák program is kialakulhat a képzéseken. Az első negyedévben indítjuk francia, spanyol, és olasz kampányainkat, majd a második negyedévben kapcsolódik be a kelet-európai régió, de év végéig, ha minden jól megy, bekapcsolunk minden potenciális országot és azok diákjait is” – értékelt a Don’t Panic nyelviskola hálózat franchise tulajdonosa.

Hermer László megjegyezte, a külföldi piacra való belépés mindig tartogat kihívásokat, ami esetükben hatványozottan is igaz, mert korábban magyar nyelviskola hasonlót még nem lépett meg. Vannak arra vonatkozó terveik is, hogy a jövőben akár határon túlról is bevonnak majd angoltanárokat, akik az általuk lefektetett szempontrendszer szerint oktatnak, de egyelőre szeretnék kiaknázni a hazai lehetőségeket.

Végezetül hozzátette, koncentrálniuk kell a hazai működés fejlesztésére és növekedésére is, mert nem titkolt céljuk, hogy meghatározó angol nyelviskola szolgáltatóvá váljanak Magyarországon. 2022 januárjától elindították a gyermek üzletágukat is, sőt, hamarosan gyerek mesekönyvekkel is érkeznek majd, amihez nagy reményeket fűznek.