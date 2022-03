Boldog nagyapa a sokak által kedvelt mesefigura magyar hangja

A csintalan, vörös hajú kis kobolddal a nyolcvanas évek végén ismerkedhettek meg idehaza a nézők, Pumukli története azonban már 60 éves. Ebből az apropóból kereste fel a Librettó a népszerű mesefigura magyar hangját, Pusztaszeri Kornélt, aki magánéletébe is bepillantást engedett.

Éder Mester és Pumukli történetét hatvan éve írta meg Ellis Kaut. A csínytevő kobold kalandjait a nyolcvanas évek végétől hazánkban is élvezhették a nézők Pusztaszeri Kornél tolmácsolásában. A színművészt a nézők nemcsak Pumukli hangjaként ismerhetik, hiszen pályája elmúlt negyven éve során sok sikeres színházi- és szinkronszerep köthető hozzá. Kecskés Lilla a Librettó Kulisszatitkok című rovatában mutatta be egy napját, amelynek részeként a nézők beleshettek a Karinthy Színház öltözőjében is, amint az esti zenés vígjátékra készült Pusztaszeri Kornél.

A Kulisszatitkok megmutatta a színművészt egy másik szerepben is, amint boldogan játszott unokáival.

„Ez a szerep teljen más mint apának lenni. A gondok nem rám tartoznak, az örömöket viszont megpróbálom minél nyugodtabban, minél hosszabban kiélvezni és kiélveztetni velük” – mondta a színművész, aki boldog nagyapa is.

Hogy miként élnek párjával és két kutyájukkal szentendrei házukban, az is megtudható a Librettó alábbi videójából.

