Rekordáron kelt el René Magritte A fény birodalma című festménye

Rekordáron, 59,4 millió fontért (27,3 milliárd forintért) kelt el René Magritte A fény birodalma című festménye a Sotheby's szerdai londoni árverésén.

Ez a legmagasabb összeg, amit aukción valaha adtak a belga szürrealista festő egy művéért. A Sotheby’s előzetes becslése alapján 45 millió font fölötti árat vártak.

2018-ban Az öröm elve című Magritte-festmény 26,8 millió dollárért (9,2 milliárd forintért) talált gazdára egy New York-i árverésen, ez volt az eddigi rekorder.

A Magritte-kép az árverési ház tavaszi modern és kortárs aukciójának sztárja volt. A képet Magritte egy barátjának, Pierre Crowet belga műgyűjtő lányának, Anne-Marie Gillion Crowet-nek festette. A kép azóta is a család tulajdonában volt.

A festmény egy sötét brüsszeli utcát ábrázol fák és egy ház körvonalaival. A ház két ablaka és egy utcai lámpa világít, az esti táj fölött azonban nappali kék ég és fehér felhők láthatók.

Az 1961-es festmény egy sorozat egy darabja. Magritte 17 hasonló olajképen és tíz más munkáján foglalkozott a különleges témával az 1940-es évektől az 1960-as évekig.

A sorozat azonnal sikert aratott a közönség és a gyűjtők körében – Nelson Rockefeller vásárolta meg egy korai darabját -, és ma a velencei Peggy Guggenheim-gyűjteményben, a New York-i Modern Művészetek Múzeumában, a houstoni Menil Gyűjteményben és a brüsszeli Belga Királyi Szépművészeti Múzeumban találhatóak példányok.

A festmény más műfajú alkotásokat is megihletett: a jelenet feltűnik az 1973-ban bemutatott Ördögűző című horrorfilmben és plakátján. De felismerhető hatása Jackson Browne énekes-dalszerző Late for the Sky című 1974-es albumának borítóján is.

A 114,5 centiméterszer 146 centiméteres festményt kiállították már Rómában, Párizsban, Bécsben, Milánóban, Szöulban, Edinburgh-ban és San Franciscóban, 2009 és 2020 között a brüsszeli Magritte Múzeumban volt látható.