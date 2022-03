A magyar táj, ami hazacsábította Xantus Barbarát Olaszországból

A Dunakanyarban találta meg álmai otthonát a színésznő, aki minden reggel a visegrádi vár látványában gyönyörködhet konyhája ablakából.

Miután gyerekei is elköltöztek és teljesen egyedül maradt, Xantus Barbara úgy döntött, ő is elhagyja Velencét és a csodás Dunakanyarba költözött. „Magával ragadott, lenyűgözött a környezet. A hegyek, a Duna-part semmihez sem fogható látványa. Mesés, csodálatos ez a hely. Minden reggel kimegyek a konyhába és az ablakból egyenesen a visegrádi várat látom, ettől a mai napig mindig eláll a szavam” – mesélte házáról, amelyre az interneten talált rá véletlenül és bár eltartott egy ideig míg felújította, most már igazi szeretett otthona. A Dunakanyarban – mint fogalmaz – még a levegőnek is más illata van, a csöndet pedig hallani lehet.

A színésznő a település kulturális és közösségi életében is szerepet vállal, erről, valamint vidéki életéről, szomszédaival való kapcsolatáról is beszélt a Ridikülben.

