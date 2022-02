Nem érzi az idő múlását Kerekes József, aki Jim Carrey, Will Ferrell és Dan Aykroyd állandó magyar hangja. A májusban kerek születésnapot ünneplő Jászai Mari-díjas színművész szakmáról, családról és az ember korának relativitásáról beszélt Nádas Györgynek a Dankó Rádió hétvégi műsorában.

Májusban tölti be a 60. életévét Kerekes József, aki évtizedek óta szórakoztatja a közönséget a színpadon és a televízióban egyaránt. A színművész a Dankó Rádió műsorában vendégeskedett a hétvégén, amelyben a műsorvezető, Nádas György többek között arról is kérdezte, miként készül az évfordulóra.

„Szerencsém és nagy felelősségem, hogy két felnőtt mellett, két kicsi gyerekem is van: az egyik 8, a másik 11 éves. Ők mindenképpen fiatalon tartanak, csak a derékfájásokból tudom, hogy öregszem. A fizikumom jelzi a korom, de mentálisan egyáltalán nem érzem. Korán kelek, reggel iskolába viszem a gyerekeket, délután pedig a feleségemmel megbeszéljük, hogy melyikünk viszi őket a különórákra. Furcsa kimondani, hogy hatvanéves leszek, miközben egy 30-40 éves ember életét élem. Nem lamentálhatok sokat azon, hogy már elindult a B oldal” – válaszolta Kerekes József, aki Kerekes-Katz Petra színésznővel egy kisfiút és egy kislányt nevel. A családi teendők mellett a szakmájában is aktív, folyamatosan forgat, és szívesen vállalna újabb feladatokat is, amelyekben kiléphetne a szórakoztató színész skatulyájából – tette hozzá hazánk egyik legnépszerűbb szinkronhangja.

