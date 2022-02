A Bálnában várja új tulajdonosát a misztikus Csontváry-kép

„Minden galériás álma – legalábbis az egyik – Csontváry Kosztka Tivadar. A Blitznek szerencséje volt, többel is foglalkozhatott”– kezdi egy régi (ma már nem is működő) internetes blogján Kováts Lajos műgyűjtő, a Blitz Galéria tulajdonosa a hirado.hu-nak.

A szálak még 1994-re vezetnek vissza, amikor egy tulajdonos azzal kereste meg, hogy értékesítse a ritkaságot. Kováts Lajos műkereskedő megvette a képet.

Beleszerettem a képbe – folytatta a műértő galériás –, és biztos voltam abban, hogy ez egy Csontváry-alkotás. Jóbarátja, a pécsi Csontváry Múzeum akkori igazgatója: Romváry Ferenc is megerősített ebben – tette hozzá. A pécsi Munkácsy-díjas muzeológus közbenjárására a Magyar Nemzeti Galéria is összetrombitálta a kor legrangosabb műértő tudósait, hogy megvizsgálják a festményt.

Közben már szervezték az aukciót, ahol a képet be akarták mutatni, kuriózumként. A nagyközönség most szerzett először tudomást a műkincsről. Az utolsó pillanatban ismerték el a grémium szakemberei, hogy a műremeket valóban Csontváry festette. Azóta a kép beutazta a nagyvilágot, és mindenhol a csodájára járnak. Továbbra sem tudni azonban, hogy az 1894-ben készült portré kit is ábrázol valójában, és akit látunk, fiú vagy lány?

Akad olyan műértő, aki a festőóriás tűzben elhunyt testvérét, Bellát véli felfedezni a képen. Másik feltételezés szerint a festmény Csontváry Kosztka Tivadar 1894-es müncheni periódusában vagy az azt megelőző időszakban egy kis településen, Gácson készülhetett. A szlovákiai községben patikusként dolgozott egy időben a festőóriás.

A művészettörténészek szerint a képet szinte hisztérikus érdeklődés övezi, hiszen nincsenek róla konkrét adatok, csak találgathatunk. Képi világában meghatározó a gyermek átható, tiszta tekintete, a káprázatos szemek, amelyek rendkívüli vonzerővel ruházzák fel az alkotást.

Jelenleg a harmadik tulajdonosa kíván megválni a kalandos történetű műkincstől – árulta el a hirado.hu-nak Virág Judit galériatulajdonos, akinek a gondjaira bízták a ritkaságot.

A sokáig teljes ismeretlenségbe burkolózó alkotás nemcsak idehaza, hanem Stockholmban, Rotterdamban és Münchenben is elvarázsolta a kiállítások látogatóit – osztotta meg velünk a művészettörténész.

A galériák és aukciósházak árverésein nem ritka hogy 100 millió forint fölötti értékben cserélnek gazdát a képek – folytatta Virág Judit. A műkereskedő elmondta, hogy tavaly decemberben a galéria karácsonyi árverésén, a magyar aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról, 160 millió forintról indult Csontváry Titokzatos sziget című festménye. Végül megadták érte a 460 millió forintot is, ezt az összeget ütötték le az árverési kalapáccsal – tette hozzá a művészettörténész. 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben a Forbes őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában.