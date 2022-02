Ritkán látott fotókkal emlékezünk Csukás Istvánra

A nemzet művésze, Csukás István 2020. február 24-én, 83 éves korában hunyt el. Az MTVA Archívumának segítségével emlékezünk az íróra, akinek meséin generációk nőttek fel.

Az 1980-as években készült a fotó az íróról. Meghatározó évek voltak ezek a meseíró számára, ugyanis a nyolcvanas évektől jelentek meg a Pom Pom meséinek egyes darabjai, A nagy ho-ho-ho-horgászról szóló történetek, valamint a Süsüről, a félelmetes külsejű, de jó szándékú, barátságos egyfejű sárkányról szóló meseregénye. Mint korábban, most is a rajz- és bábfilmváltozatok tették lehetővé, hogy e kedves mesefigurák szélesebb rétegekhez jussanak el, s meghódítsák a közönség szívét.

Az 1986. október 19-én megörökített fotón az író látható a Kölyökvár gyermekdélelőtt sárkány témájú programján, az Almássy téri Szabadidőközpontban, ahogy éppen autogramot ad a gyerekeknek. Az író mindig is hangsúlyozta, mennyire fontos volt számára a közönsége.

Az évek alatt sokat változott a világ, ahogy a gyerekek szokásai is, ennek ellenére Csukás István úgy gondolta, a mese örök, „hiszen a közönsége is örök”. „Azért kell nekik mesét írni, mert a gyerek meg akarja ismerni és meg akarja hódítani a világot és amíg ez a vágya megvan, addig ezt ki kell elégíteni. Ebben segít a művészet” – hangsúlyozta.

1986 októberében megörökített fotón Csukás István, Kossuth-díjas író, ahogy a gyerekek között ül, a Kölyökvárban, az Almássy téri Szabadidőközpontban. Az író arra mindig figyelt, hogy hogyan változik a gyerekek szókincse, ezért gyakran ment közéjük és fülelt, igyekezett elsajátítani a hallottakat, amelyeket gyakran épített be írásaiba. „A gyerekek nyelvteremtő zsenik is, hiszen remek szavakat találnak ki, szabadon garázdálkodnak a nyelvvel, kettévágják, kifordítják, visszafele olvassák, és én is erre biztatom őket” – mondta.

Csukás István, a dolgozószobájában, 1986. június 4-én. Az 1980-as években sorra jelentek meg meséi, azonban emellett a versírásnak sem fordított hátat, a mesékkel párhuzamosan több verseskötete is napvilágot látott.

(Fotó: Nemzeti Fotótár)

Csukás művei nemcsak a tévében arattak nagy sikert, mesedarabjait (Ágacska, Utazás a szempillám mögött, Csodakaloda, Tükörbohócok) sorra mutatták be a budapesti színházak is. Az alábbi 2018-ban készült képen az író látható, a Gombóc Artúr, a nagy utazó századik jubileumi előadása alkalmából tartott ünnepségen a budapesti Játékszínben.

Fotó: MTI/Mónus Márton

1984. március 27. A Süsü, a sárkány című magyar bábfilmsorozat egyik jelenete. A Süsü, a sárkány Csukás István 1976 és 1984 között írt bábfilmsorozatának meseregény-változata.

1990. május 7-én készült fotó Bodrogi Gyula színművészről, Süsü, a sárkány szinkronhangjáról.

(Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

A Süsü, a sárkány című magyar bábfilmsorozat egyik jelenete, 1984. március 27-én.