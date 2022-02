Boldog és elégedett ember vagyok, mert egész életemben azt csináltam, amit szerettem, és ez nagyon nagy dolog – Csukás Istvánra emlékezünk

Életének 84. évében hunyt el Csukás István író. Generációk nőttek fel olyan legendás meséin, mint a Pom Pom meséi, a Süsü, sárkány, a Mirr-Murr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, a Keménykalap és krumpliorr, a Nyár a szigeten és A legkisebb ugrifüles. Emellett hang- és tévéjátékok, filmek, színdarabok fűződnek a nevéhez és verseket is írt.

Csukás István 1936. április 2-án született Kisújszálláson.

Csukás az elemi iskolát szülőfalujában végezte, első meghatározó élménye az olvasás megtanulása volt, amiről mindig is úgy vélekedett, hogy ez a legnagyobb csoda: „Amikor megismertem a betűket, és elolvastam az első könyvet, más ember lettem. Rögtön tudtam, hogy a fejemben ész van és nem szilvalekvár. És hogy az eszemet mozgatni is lehet, és azt is el tudtam képzelni, ami a könyvben van. Működött a fejemben a képzeletmozi. Oda tudok utazni, ahol még sohasem jártam, bejárhatom a világot a szobámban ülve” – mondta az író 80. születésnapja alkalmából az MTI-nek, 2016-ban.

A költészetet kamaszfejjel fedezte fel, s úgy döntött, inkább bölcsész lesz, de végül a jogi egyetemen kötött ki. Innen hamar átjelentkezett a bölcsészkarra, amit azonban nem végzett el. Ekkor már megjelentek első versei, s egy ideig írásaiból, irodalmi segédmunkákból élt. Később a Fiatal Művészek Klubjának vezetője lett, majd dolgozott a Művészeti Alapnál, a Munkaügyi Minisztériumban, a Néphadsereg című lapnál. Első verseskötete 1962-ben jelent meg Elmondani adj erőt! címmel.

Az 1960-as évek végén Kormos István biztatására fordult a gyermekirodalom felé, amit soha nem bánt meg. „A gyerekközönség hálásabb és érzékenyebb, mint a felnőtt, bár sokkal nagyobbat lehet bukni is, hiszen a gyerek kiköpi azt, amit nem szeret. A gyerekeknek ugyanúgy kell írni, mint a felnőtteknek, csak egy kicsit jobban” – fűzte hozzá. Véleménye szerint ez azért van, mert a gyerekek érzékenyebbek, gyorsabban reagálnak, és a véleményüket is egyértelműen megmutatják. Ezért a siker igazi siker, mert ami jó, azt tényleg a szívükbe zárják.

Első meseregénye az Egy szürke kiscsacsi volt, amelyet hamarosan követett a Mirr-Murr, a kandúr kalandjairól szóló kötet, ebből Foky Ottó készített bábfilmsorozatot.

„Életem közepe felé beszabadultam egy csodálatos birodalomba, a gyerekirodalomba, ami nekem máig tartó örömöt, élményt, vidámságot, mosolygást és a gyerekek mellett mindenki szeretetét hozta. Ennél többet nem is lehet kívánni”

– mondta az MTI-nek adott interjúban az író, aki többek között olyan, generációk kedvenc mesehőseit alkotta meg, mint Süsü, a sárkány, Mirr-Murr, a kandúr, Pom Pom vagy a Nagy Ho-ho-ho-horgász.

Az évek alatt sokat változott a világ, ahogy a gyerekek szokásai is, ennek ellenére Csukás István úgy vélte, a mese örök, hiszen a közönsége is örök. Arra azonban mindig odafigyelt, hogy hogyan változik például a nyelv, a gyerekek szókincse, ezért gyakran ment közéjük és fülelt, igyekezett elsajátítani a hallottakat, amelyeket gyakran beépített írásaiba.

„A gyerekek nyelvteremtő zsenik is, hiszen remek szavakat találnak ki, szabadon garázdálkodnak a nyelvvel, kettévágják, kifordítják, visszafele olvassák, és én is erre biztatom őket ”– mondta.

A művész azt vallotta, sikerének titka, hogy sohasem fél kézzel, hanem teljes szívvel írta meséit.

A nyolcvanas évektől jelentek meg a Pom Pom meséinek egyes darabjai, a Süsüről, a félelmetes külsejű, de jó szándékú és barátságos egyfejű sárkányról szóló meseregénye, s a Nagy Ho-ho-ho-horgászról szóló történetek.

Alkotásait számos elismerésben részesítették. 1977-ben a hollywoodi X. televíziós fesztiválon elnyerte az Év Legjobb Gyermekfilmje díjat. Munkássága elismeréseként többek között 1977-ben és 1987-ben József Attila-díjat, 1984-ben Andersen-díjat, 1987-ben az Év Könyve, 1989-ben és 1995-ben Déry Tibor-jutalmat kapott. 1996-ban elnyerte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének életműdíját, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki magas színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és természetszeretetre nevelő műveiért és a kortárs gyermekirodalom megújításáért.

2010-ben Az év gyerekkönyve életműdíjjal jutalmazták. 2011-ben Budapest díszpolgára lett és Prima Primissima díjat kapott.

2014 januárjában a veszprémi Pannon Várszínház mutatta be új mesejátékát, az Óriás nyomában címmel. 2014-ben Csukás István nevét viselő díjat alapított gyermekdarabok elismerésére Őze Áron, a Pesti Magyar Színház igazgatója.

2015-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett, Összegyűjtött versek címmel jelent meg versválogatása. Ugyanabban az évben a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért Szép Ernő-különdíjat, 2016-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést kapott.

2016-ban, 80. születésnapja alkalmából Kisújszálláson felavatták Pom Pom szobrát.

Pom Pomot, Csukás István író legendás mesehősét ábrázoló szobor az avatóünnepség napján Kisújszálláson 2016. szeptember 23-án (Fotó: MTI/Mészáros János)

2016-ban Magyar Örökség díjjal, 2017-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki. 2019-ben A „Süsü, a sárkány” című meséje alapján készült bábfilmsorozat hőseiről alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta, amely Weisenburger István grafikusművész tervei alapján 60 ezer példányban készült.

A Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat mesehőseiről készült alkalmi bélyegblokk Budapesten, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap székházában a forgalomba bocsátás napján (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Boldog és elégedett ember vagyok, mert egész életemben azt csináltam, amit szerettem, és ez nagyon nagy dolog” – vallott életéről és munkásságáról Csukás István Kossuth-díjas költő, író 80. születésnapján.