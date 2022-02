Bemutatjuk az igazságos, álruhás Mátyás királyról szóló legjobb filmeket és meséket

Mátyás király budai oroszlánjai az udvar ékei voltak

Európának három város a gyöngye: ami a tengernek Velence, a síknak Firenze, az a hegynek Buda – tartja a középkori mondás. Mert bizony Budát akkortájt még a kontinens legszebb városai közé sorolták. Méltán, hiszen eleink sokat tettek ezért. Többek között Mátyás király is. Nem csak a Bibliotheca Corviniana páratlan kódexei, de a palotája reneszánsz kertje is uralkodói hatalmát hirdette. No és persze a budai oroszlánok, akik 552 évvel ezelőtt érkeztek Firenzéből és a krónikaíró szerint pontosan akkor múltak ki, amikor Mátyás király Bécsben meghalt.