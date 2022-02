Már csak egy napig jelentkezhetnek az óvodások a Magyar Rádió Gyermekkórusába

Felvételt hirdetett a Magyar Rádió Gyermekkórusa énekelni szerető óvodások és általános iskolások számára. A leendő elsősök számára a jelentkezési határidő egy nap múlva, február 23-án lejár

Új tagokat keres a Magyar Rádió Gyermekkórusa. Olyan nagycsoportos óvodások és általános iskolások jelentkezését várják, akiket érdekel a zene világa és szeretnek énekelni. A felvételt nyert diákok nemcsak a kórus, de a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is lesznek.

Dinyés Soma vezető karnagy szerint nagy lehetőség ez a gyerekeknek, az énekléssel ugyanis olyan készségeket is elsajátíthatnak, amelyeket a tanulás más területein is tudnak kamatoztatni. Ezen kívül az iskola keretein belül részt vehetnek hangszeres valamint különböző zenei órákon is. A kórustagság a családoknak nem jelent plusz anyagi terhet, mivel az egyenruhát, a képzéseket valamint a fellépések költségeit az MTVA biztosítja.

A kórus a Magyar Rádió Művészeti Együttesei tagjaként több mint 65 éve a magyar és külföldi zeneélet megbecsült és elismert énekkara. Európa számos országába kaptak már koncertmeghívást, turnéztak az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban, jártak Dél-Koreában és Tajvanon is.

A kórusba nemcsak leendő első osztályosokat, hanem 7. évfolyamig minden kisiskolás jelentkezését várják. A lehetőség nagycsoportosoknak február 23-ig, felsőbb évfolyamokba pedig még április 4-ig él.

További részletek az iskola weboldalán, vagy IDE kattintva olvashatók.

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseivel kapcsolatos aktuális hírek a radiomusic.hu oldalon olvashatók.