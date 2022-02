Árverésre bocsátják Magritte A fény birodalma című 1961-es festményét

Árverésre bocsátják a jövő héten Londonban René Magritte 1961-ben készült híres festményét, A fény birodalmát.

A belga szürrealista festőművész különös képe az éjszakai tájat kapcsolja össze a napsütötte kék éggel. A Sotheby’s aukciósház a 20. század egyik mesterműveként méltatta a festményt, és becsült árát 45 millió font (19 milliárd forint) fölé tette.

A Magritte-kép lesz az árverési ház tavaszi modern és kortárs aukciójának sztárja. Az árverésen Calude Monet öt festményére, valamint Picasso, Van Gogh és David Hockney alkotásaira is lehet majd licitálni.

Az 1961-es festmény egy sorozat egy darabja. Magritte 17 hasonló olajképen és tíz más munkáján foglalkozott a különleges témával az 1940-es évektől az 1960-as évekig.

A március 2-i árverésen szereplő képet Magritte egy barátjának, Pierre Crowet belga műgyűjtő lányának, Anne-Marie Gillion Crowet-nek festette. A kép azóta is a család tulajdonában volt.

A festmény egy sötét brüsszeli utcát ábrázol fák és egy ház körvonalaival. A ház két ablaka és egy utcai lámpa világít, az esti táj fölött azonban nappali kék ég és fehér felhők láthatók. „Valószínűleg ez az egyik leghíresebb képe” – hangsúlyozta a Sotheby’s szakértője.

A festmény más műfajú alkotásokat is megihletett: a jelenet feltűnik az 1973-ban bemutatott Ördögűző című horrorfilmben és plakátján. De felismerhető hatása az énekes-dalszerző Jackson Browne Late for the Sky című 1974-es albumának borítóján is.

A címlapfotó illusztráció.