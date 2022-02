Ritkán látott képeken és felvételeken Hobo, aki ma ünnepli 77 születésnapját!

Földes László, vagy ahogy mindenki ismeri, Hobo Kossuth-díjas előadóművész, bluesénekes, dalszerző február 13-án hetvenhét éves.

Apja, Földes László kommunista politikus volt, fivére Földes György történész, s azon a napon született, amikor a második világháborúban Budapesten elhallgattak a fegyverek. Az általános iskolában aktívan kosárlabdázott, majd vegyipari szakközépiskolába iratkozott be. Az apja és annak nézetei ellen is lázadó kamasz tizenhat éves korától a veszprémi Vegyipari Technikumban tanult és kollégiumban lakott. Az érettségi után rövid ideig vegyésztechnikusként dolgozott, katonai szolgálatának letöltése után felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarára, de innen egy dala miatt kirobbant botrány miatt eltávolították, csak később diplomázhatott történelem-népművelés szakon, szakdolgozatának címe A rock zene szimbólumrendszere volt.

Fotó: Nemzeti Fotótár 1969. január 10. Hobo bluesénekes, dalszerző az Olympia együttes próbáján.

Még egyetemistaként kezdett dalszövegeket írni a legendás Kex együttesnek, majd az Olympiának és a Syriusnak is. Rövid ideig Rolling Stones-számokat játszó zenekara volt, több filmben is feltűnt, 1972-ben az Élet és irodalomban megjelent első novellája. A hetvenes években alkalmanként fellépett a Kexszel, a P. Mobillal, saját zenekarát 1978-ban alapította meg Hobo Blues Band néven.

Fotó: Nemzeti Fotótár Földes László (Hobo, b), Horváth Károly (Charlie, k) és Winkelmaier József az Olympia együttes próbáján 1969-ben.

A rock and roll és a tradicionális blues elemeiből építkező HBB rövid idő után már ezrek előtt játszott, de a hivatalos nyilvánosságban nem kapott teret, csak kislemeze jelenhetett meg. “Fekete báránynak” számítottak, a kultúrpolitika tűrt és tiltott kategóriájának határán mozogtak – a lemezkészítés lehetőségétől megfosztott három fekete bárány, a HBB, a P. Mobil és a Beatrice 1980-ban együtt adott egy legendás koncertet.

Fotó: Nemzeti Fotótár Jelenet a Súlyfürdő című filmből 1969-ből, Földes László Hobo és Tolnay Klári.

A különböző felállásokban több generációt is túlélt együttes dalai ma már klasszikusnak számítanak. A fennállásuk harmincadik évfordulóján rendezett HBB-koncerten fellépett az énekes Deák Bill Gyula, a gitáros Körös József és Tátrai Tibor, a dobos Pálmai Zoltán és Solti János, a basszusgitáros Póka Egon is. A közönségtől három évvel később, 2011-ben búcsúztak el végleg, a koncert anyaga DVD-n és CD-n is megjelent. Mára bebizonyosodott, hogy a zenekart túlélték dalai, Hobo a banda néhány régi tagjával 2018-ban újra koncertet adott 40 éves lenne a Hobo Blues Band, de nem lett címmel.

Fotó: Nemzeti Fotótár Földes László Hobo, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula, Döme Dezső, Papp Tamás, Hegedős László és Póka Egon (b-j), a Hobo Blues Band tagjai a Székely Himnuszt éneklik zenésztársaikkal 1989-ben.

Hobo 1981-ben eljátszotta Szomjas György egy feltörekvő rockzenekarról forgatott, Kopaszkutya című filmjének egyik főszerepét, de a filmhez készült lemezt betiltották, csak 1993-ban jelenhetett meg. A HBB 1984-ben készült dupla koncept-albuma, a Vadászat túllépett a műfaj keretein, a mára klasszikusnak számító, allegóriákkal átszőtt korrajzot töbször színpadra is állították, 2000-ben Beregszászon Vidnyánszky Attila rendezésében mutatták be. A Tábortűz a rendszerváltás pillanatát mutatta be, a 2009-es Circus Hungaricus erőteljes társadalomkritikát fogalmazott meg.

Fotó: Nemzeti Fotótár 1990. szeptember 16. Hobo énekel a Hobo Blues Band (HBB) koncertjén Közép-Európa első nemzetközi blues-fesztiválján a Petőfi Csarnokban.

Szabadon mozog a különböző műfajok – zene, film, színház, irodalom – között, maga a Hobo szó is lázadót, csavargót jelent, saját bevallása szerint ez függetlenséget is biztosít számára, hiszen így nemcsak a zenéből kell(ett) megélnie.

Fotó: Nemzeti Fotótár 1990. szeptember 16. Hobo a Hobo Blues Band énekes-zeneszerzője autogramot ad a koncert előtt Közép-Európa első nemzetközi blues-fesztiválján.

Nagyszabású koncerttel ünnepli 77. születésnapját február 13-án a Papp László Budapest Sportarénában. Hobo a koncerten, a könyvben és a lemezeken is élete olyan pillanataiba enged bepillantást, amelyek eddig nem voltak ismertek.

