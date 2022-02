Emlékezz a jövőre – Elkezdődött a velencei karnevál

Az idei karnevál mottója: Emlékezz a jövőre.

„Nagyon szerettük volna megrendezni ezt a karnevált, hogy a remény üzenetét közvetítsük, különösen a gyermekek számára” – nyilatkozta Luigi Brugnaro, Velence polgármestere.

2020-ban elmaradt a karnevál, és tavaly is csak virtuálisan tudták megrendezni a pandémia miatt.

A szervezők a koronavírus-járványra való tekintettel a karneváli eseményeket szétosztották a lagúna szigetei, a szárazföld és az óváros között. Néhány hagyományos eseményről le is mondtak, hogy elkerüljék a tumultust. Nem tartják meg az angyal repülését sem, amikor egy pompás kosztümbe öltözött nő a híres Szent Márk tér felett lebeg egy kötélen.

#Venice is preparing for the return of its world-famous #Carnevale. This year’s carnival is a hybrid of virtual and physical events but organisers say it’s an important step in the city’s pandemic recovery. @Venice_Carnival @featurestory @CGTNEurope #CarnevaleVenezia2022 pic.twitter.com/sTi5WCvYbR

— Hermione Kitson (@HermioneKitson) February 11, 2022