Óvodások és általános iskolások jelentkezését várja a Magyar Rádió Gyermekkórusa

Világsztárokkal léphetnek színpadra és életre szóló élményekkel gazdagodhatnak a Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjai. Dinyés Soma vezető karnagy a Dankó Rádióban beszélt a meghirdetett jelentkezés részleteiről.

A Magyar Rádió Gyermekkórusa, amely rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi zenei fesztiváloknak, felvételt hirdetett nagycsoportos óvodások és általános iskolás gyermekek számára. A kórusnak 2000 óta a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ad helyet, itt folytatják tanulmányaikat a felvételt nyert tanulók.

A kórus, az MTVA fenntartásában működő, a Magyar Rádió Művészeti Együttesei tagjaként több mint 65 éve a magyar és külföldi zeneélet megbecsült és elismert énekkara. Európa számos országába kaptak már koncertmeghívást, turnéztak az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban, jártak Dél-Koreában és Tajvanon is. A kórusba nemcsak leendő első osztályosokat, hanem a 7. évfolyamig minden kisiskolás jelentkezését várják. A határidő az elsősöknek február 23-a, felsőbb osztályokba jelentkezőknek április 4-e.

A kórus vezető karnagya, Dinyés Soma a Dankó Rádió Derűs napot című reggeli műsorában mesélt arról is, hogy miben segíti még a zenei oktatás a gyerekeket. „Kutatások bizonyítják, hogy a kórusokban éneklő gyerekek a többi tárgyban is jobban teljesítenek. Sokkal jobban tudnak odafigyelni egy matematika példa megoldására, és egy vers megtanulása is sokkal hamarabb sikerül nekik, ugyanis a kórus tagjainak folyamatosan figyelniük, fókuszálniuk kell. Az itt kifejlesztett képességeiket pedig a tanulás más területein is tudják kamatoztatni. Olyan jól konvertálható képesség és tudás birtokába kerülnek, amely nem feltétlenül csak művészi és zenei pályára teszi őket alkalmassá”.

