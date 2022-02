Gyászol a rockvilág, elhunyt a King Crimson és a Foreigner alapító tagja

Elhunyt Ian McDonald, a King Crimson és a Foreigner egykori alapító tagja. A számos hangszeren játszó brit zenész 75 éves korában halt meg szerdán New Yorkban.

Ian McDonald billentyűs és fafúvós hangszereken játszott a ma is létező brit art-rock zenekar, a King Crimson legendás első lemezén, az 1969-ben kiadott In the Court of Crimson King című anyagon. Később a szintén világhírű Foreignerben játszott, és három lemezen gitározott is – írta a variety.com.

Egy 2020-ban a Sound & Vision című lapnak adott interjúban azt mondta, büszke arra, hogy a King Crimsonban és a Foreignerben is alapító tag volt. Bár a King Crimsonban csak egy lemezen játszott, zenészként és társproducerként elévülhetetlen érdemei voltak a zenekar jellegzetes prog-rock hangzásának kialakításában.

RIP the great Ian McDonald, originally of King Crimson in their pomp. Not only did he play that dirty stalking sax on 21st Century Schizoid Man but that hefty baritone riff on T.Rex’s Get it On. #IanMcDonald pic.twitter.com/5sZnO7rvzT — Gary Kemp (@garyjkemp) February 11, 2022

„Ma már nem sajnálom, hogy az a történet számomra nem tartott tovább, mert ha maradok, a dolgok egészen másként alakultak volna velem, én pedig elégedett vagyok azzal, ahogy aztán alakult” – fogalmazott a Los Angeles Beat-nek adott 2019-es interjúban. Mint felidézte, a King Crimsont komoly rockmonstrumként tartják számon, holott emlékei szerint csupa jókedv és kacagás jellemezte a régi időket.

A Foreignerrel 1976-tól 1980-ig olyan rádiós sikerek részese volt, mint Hot Blooded, a Cold as Ice, a Feels Like the First Time vagy a Double Vision. Bár nem mutatott érdeklődést, hogy a két együttes valamelyik újraalakulási fázisában részt vegyen, 2017-ben játszott néhány Foreigner-koncerten a csapat első lemezének negyvenedik születésnapja alkalmából.

Ian McDonald a King Crimson és a Foreigner között játszott a T. Rex Get It On című dalában, később zenélt mások mellett Ian Lloyddal, Steve Hackettel (ex-Genesis), John Wettonnal és két szólóalbumot – Drivers Eyes (1999), Take Five Steps (2019 – is készített. Az elmúlt években egy New York-i rockcsapatban, a Honey Westben játszott.