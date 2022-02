A történelmi visegrádi megállapodás aláírásának évfordulója előtt tiszteleg műsoraival a közmédia

A Visegrádi Nyilatkozat aláírásának évfordulóját a közmédia több műsorral is felidézi. 1991. február 15-én írták alá azt a megállapodást, amely a középkorban köttetett, sikeres együttműködés modern kori felújítása nyomán született meg. Biztosítja négy közép-európai állam, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek közös képviseletét.

Károly Róbert magyar király kezdeményezésére 1335-ben III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével tanácskozást tartottak a visegrádi palotában. Céljuk az volt, hogy gazdasági és politikai együttműködésben állapodjanak meg Bécs árumegállító joga ellenében. E virágzó együttműködést újították fel 1991. február 15-én. Ekkor írta alá a Visegrádi Nyilatkozatot Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági elnöke, Lech Wałęsa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Csehszlovákia 1993-as kettészakadásával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés.

Az M5 kulturális csatorna már február 12-én kapcsolódik a tematikus műsorfolyamhoz. A 20 órakor kezdődő M5 História című műsor felidézi a visegrádi négyek történetét a kezdetektől egészen napjainkig. A csatorna további műsorai, a Kommentár Klub, az Ön is tudja!, az Agenda, valamint az Ez itt a kérdés is érinti a V4-es országok együttműködésének történetét és a jeles nap eseményeit.

A megállapodás aláírásának napján, február 15-én este három, a V4-es országokhoz köthető filmet is láthatnak az M5 kulturális csatornán.

Lengyelország növény- és állatvilága egész évben tele van meglepetésekkel, ezt mutatja be a Lengyelország vadvilága című német ismeretterjesztő film, amelyet kedden 19 órától láthatnak az M5 műsorán. Ezt követi 21 órától egy dokumentumfilm Reggeli a hídon címmel. Ez a film egy trilógia első része, amely két város – Esztergom és Párkány – lakosain keresztül ad betekintést a magyar kisebbség életébe, és fejtegeti az identitás kérdését. A V4 napot a 22:10-kor kezdődő A narancs illata című cseh romantikus filmmel zárja a csatorna. Ebben a nézők megismerkedhetnek a félárva 15 éves Darekkel, aki segíti özvegyen maradt édesapját és neveli Down-szindrómás kishúgát, ám mindeközben megéli a kamasz szerelem csodás és fájdalmas oldalát is, beleszeret ugyanis Hannába, akinek narancs illata van.

A Duna Család-barát című magazinműsorába február 15-én a visegrádi országokból érkeznek művészek, a konyhában pedig elkészülnek a cseh gasztronómia jellegzetes ételei.

Filmekkel is csatlakozik a közmédia V4 napjához a Duna. A Cseh-erdő titokzatos lakói című 13:10-kor kezdődő ismeretterjesztő filmben a Csehország és Bajorország határán 120 kilométer hosszan húzódó, háborítatlan völgyekbe kalauzolják a nézőket. A vadregényes kaland után 21:50-től a Hidegháború című lengyel, francia, angol romantikus dráma következik. A film egy évtizedeken és országokon átívelő, se veled, se nélküled szerelmi történetet mutat be, mely két lengyel zenész kapcsolatán keresztül bontakozik ki, akiket a hidegháború elválaszt egymástól. A napot a késő este kezdődő szlovák bűnügyi film, A határ zárja, amely a szlovák-ukrán határról érkező embercsempészekről és a határ mentén élők mindennapjairól szól.

A Kossuth Rádió vasárnap reggelenként szentel műsort az Európai Unió egyik legszorosabb regionális együttműködésének.

A V4 című 8:30-kor kezdődő műsor heti fél órában beutazza a régiót, megmutatja milyen az élet Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában. Megszólalnak politikai vezetők, gazdasági szakértők, a kulturális intézetek vezetői, művészek. Az aktuális adás vendége a Széchenyi-díjas irodalomtörténész Kiss Gy. Csaba lesz, aki az országok irodalmáról, kulturális kapcsolatairól beszél.

A V4 napról szól a Kossuth Rádió Nagyítás című műsora is. A visegrádi együttműködés gazdasági, diplomáciai és politikai vonatkozásán kívül a kulturális együttműködést hangsúlyozza a vasárnap 15:05-kor kezdődő adás. Gondoljunk csak a rendkívül népszerű komolyzenei tehetségkutatóra, a Virtuózokra, amely évek óta a V4-ek égisze alatt zajlik. De számos kiállítás is vándorol az országban, amely az országok közötti kapcsolatra épül. Ilyen például a Magyar Művészeti Akadémia a V4-ek megalakulásának 30. évfordulójára készült nemzetközi kiállítás a Pesti Vigadóban, amely a visegrádi országok legkiemelkedőbb plakátművészeinek alkotásaiból válogat. De ilyen a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetségének tárlata is, amely számos apró faluba eljutott. A vasárnapi Nagyítás adása nyomán a témával február 15-én a Kalendárium is foglalkozik a Kossuth Rádióban.

Az egyezmény aláírásának napján a Petőfi Rádió is feleleveníti az 1991-es történelmi eseményt, a Petőfi Frissben hallhatnak a V4 nap jelentőségéről, az évforduló aktualitásairól.