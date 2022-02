A Dal 2022: Pádár Szilvia Kismadár című dalával minden szívet megdobogtatott

A Dal második válogatóján izgalmakból nem volt hiány, nagyon szoros volt a verseny és megszületett az idei első 40 pontos produkció.

Rókusfalvy Lili megbetegedése miatt Rátonyi Kriszta és Király Viktor vezette A Dal 2022 második válogatóját.

A dalokat Wolf Kati énekes, A Dal korábbi versenyzője és zsűritagja; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész; valamint a zsűriben idén először tevékenykedő Egri Péter, a Mystery Gang frontembere véleményezte és pontozta.

Az este első fellépője a héttagú Subtones zenekar volt. Nem segít más című daluk elsöprő sikert aratott a zsűri körében, 37 pontot zsebeltek be, ezzel pedig továbbjutottak az elődöntőbe.

Subtones: Nem segít más (A Dal 2022 – 2. válogató)

Második fellépőként Fóris Rita érkezett Olyan szép című dala az élet szépségeiről szól, melyre 33 pontot kapott a zsűritől. Az este harmadik fellépője az Audioshake zenekar volt. Influencer című daluk komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, amire 33 pontot kaptak.

Gubik Petra egy teljesen új oldaláról mutatta meg magát Ez van, ez! című dalában. Alkotása első szerelmének történetét dolgozza fel, amit a zsűri 38 pontra értékelt, ezzel pedig továbbjutott az elődöntőbe.

Gubik Petra: Ez van, ez! (A Dal 2022 – 2. válogató)

A Pink & The Panthers már a tavalyi évadban is a versenyzők között volt. A Fényes galaxisok című dalt egy szakítás inspirálta, a zsűri 35 pontra értékelte. A Pink & The Panthers után az Ocho Macho zenekar lépett színpadra. Lazulj bele című dalukkal a jól megszokott stílusukat varázsolták a színpadra, ami 35 pontot ért.

Hegedűs Bori és Tempfli Erik az Anya című dala az egyik legfontosabb kötődésről, az édesanya és gyermeke kapcsolatáról szólt. A zsűri 37 pontra értékelte, amivel ők is továbbjutottak.

Hegedűs Bori és Tempfli Erik: Anya (A Dal 2022 – 2. válogató)

A megható, érzelmes dal után egy rockbanda, a Nova Prospect lépett a színpadra. Utolsókból az elsők című pörgős dalukat egy ringben adták elő, amire 35 pontot kaptak.

Pádár Szilvia Kismadár című dalával minden szívet megdobogtatott. Dala az élet körforgásáról szól, Szilvia a saját életében bekövetkezett veszteségét énekli el dalában.

Megható alkotására a zsűri maximális, azaz 40 pontot adott, a legmagasabb pontszámmal pedig Pádár Szilvia is továbbjutott.

Pádár Szilvia: Kismadár (A Dal 2022 – 2. válogató)

Az este utolsó fellépője Andelic Jonathan volt. Elhiszem még című dalát ő írta és zenésítette meg. Produkciójára 32 pontot kapott.

A zsűri felállította a sorrendet, ami alapján biztosan az elődöntőben jutott Pádár Szilvia, Gubik Perta, Hegedűs Bori és Tempfli Erik és a Subtones zenekar.

A második válogató extra produkciójaként Egri Péter a rockabilly fenegyereke és a Mystery Gang a Wanted Man című dalt adta elő.

Egri Péter és a Mistery Gang: Wanted man (A Dal 2022 – 2. válogató extraprodukciója)

A négy biztos továbbjutó mellett a közönség szavazatai alapján is az elődöntőbe jutott egy versenyző, aki pedig nem más lett, mint Andelic Jonathan.

Andelic Jonathan Jota: Elhiszem még (A Dal 2022 – 2. válogató)