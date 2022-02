Közös produkcióval tisztelegtek Kóbor János életműve előtt A Dal 2022 versenyzői

Megható pillanatokkal, az Omega együttes zenei hagyatékából készült medley-vel indult A Dal idei évada a Dunán. A 40-es mezőny először állt össze egy közös produkcióra, hogy együtt emlékezzenek a világhírű magyar zenekar frontemberére, a tavaly decemberben 78 éves korában elhunyt Kóbor Jánosra.

Az Omega halhatatlan dalai generációkat kötnek össze, de fontos, hogy a fiatalabb korosztály is megismerkedjen az életművükkel, amely fontos mérföldkövet jelent a hazai könnyűzenei életben. A Dal 2022 versenyzői éppen ezért egy Omega-medley-vel tisztelegtek az együttes elhunyt tagjai előtt: Benkő László és Mihály Tamás után, tavaly decemberben a csapat frontembere, Kóbor János is eltávozott.

A Dal különleges emlékvideójában a pályakezdő, fiatal tehetségek és a több évtizede a zeneiparban jelen lévő kollégák együtt énekelték az Omega két népszerű slágeréből – a Fekete pillangó és a Gyöngyhajú lány című dalokkal – készült zenei válogatást. A produkció újranézhető adal.hu-n és a legnagyobb videómegosztó portálon is.

