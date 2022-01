Kortárs irodalmi fesztivált szerveznek februárban Veszprémben

Holtszezon néven kortárs irodalmi fesztivált rendeznek február 25. és 27. között a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program részeként a bakonyi megyeszékhelyen.

A rendezvényt beharangozó hétfői veszprémi sajtótájékoztatón Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott: 2022 már a főpróba éve, amikor egyre több és látványosabb kulturális-művészeti eseményt rendeznek Veszprémben és a régióban.

Ennek részeként indítják útjára a Holtszezon nevű, saját fejlesztésű fesztivált, amely egyszerre szolgálja a térség „365 napos szezonjának” megteremtését, valamint a fiatalok bevonását a programba – mondta.

Varga Richárd, a fesztivál szervezője a Holtszezont egy irodalmi fókuszú, de alapvetően összművészeti rendezvényként jellemezte, amely a határterületekre és a feltörekvő fiatal előadókra koncentrál.

Az írott műfajok közül a krimi, a sci-fi, a képregény- és fanzine-kultúra, az ifjúsági- és gyermekirodalom, valamint a kortárs költészet jelenik meg a kínálatban, de színházi és bábszínházi előadások, hip-hop és slam poetry események, valamint alternatív zenei, punk- és kísérletező posztrock-koncertek is szerepelnek a programban – tette hozzá.

A Holtszezon ingyenes, de néhány esetben regisztrációhoz kötött rendezvényeinek nyolc veszprémi belvárosi kávézó, pub vagy klub – az Expresszó, a Terem, a Papírkutya, az Utas és Holdvilág Antikvárium, a Wine&Vinyl, az Incognito Kávézó, a KUNSZT! és a Fricska – ad otthont.

Varga Richárd az előadók közül kiemelte a Platon Karataev együttest, Grecsó Krisztiánt, Ohnodyt, Nyáry Krisztiánt, Boebecket, Vecsei H. Miklóst, Cserna Szabó Andrást, Likó Marcellt, Géczi Jánost és Berg Juditot is. Hozzátette: terveik szerint jövőre már Veszprém határain túl a régióba is kilépnek a Holtszezonnal, és nemzetközi fellépőket is bevonnak a fesztivál programjaiba.