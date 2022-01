Kristine Opolais: Érzéseimben soha nem csalódtam, ezek vezetnek a színpadon

Puccini operáiban és áriáit énekelve érzi magát a legjobban a lett operaénekesnő: Kristine Opolais. A nemzetközi operavilág egyik legfényesebben ragyogó csillaga a budapesti Müpa vendége lesz február 7-én, és áriaestjén Puccini, Verdi, Mascagni operáiból hallhatnak részleteket az operarajongók.

A The Telegraph beszámolója szerint napjaink vezető Puccini-szopránja, Kristine Opolais. Az operairodalom legjelentősebb szerepei már a kisujjában vannak. Kritikusai szerint könnyű helyzetben van, mert színészi képességei miatt nem tud hibázni a színpadon.

Kristine Opolais rockzenésznek készült, kamaszként a mozi varázsolta el, de egy nagyon tudatos és erős személyiségű anya az éneklést választotta ki a számára. A díva később azt nyilatkozta, hogy ennél jobb dolog aligha történhetett az életében.

Férje, a Grammy-díjas és ugyancsak lett nemzetiségű karmester, Andris Nelsons. Érdekesség, hogy 2011-ben a londoni Royal Operában, Puccini Pillangókisasszony című operájában együtt debütáltak. Bár útjaik elváltak és a férfi a Bostoni Szimfonikusokat vezényli, mégis nyomon követik egymás karrierjét.

Kristine Opolais jelenleg egyike a világ legkeresettebb szopránénekeseinek. Rigai tanulmányai után a Lett Nemzeti Opera, a Staatsoper Unter den Linden, a milánói Scala, a Bécsi Állami Operaház, a londoni Covent Garden voltak karrierjének főbb állomásai, mielőtt 2014-ben beugrással meghódította a New York-i Metropolitan közönségét Puccini Bohéméletében, ez a szerep mérföldkő a művésznő életében, és állandóan repertoáron tartja.

Azóta nemzetközi sikereinek sora megállíthatatlan, a világ operaházai versengenek érte. Világszerte ünneplik a Pillangókisasszony, a Ruszalka, a Manon Lescaut, az Adriana Lecouvreur, a Tosca és az Angelica nővér címszerepében.

Elismerően írt róla a legnagyobb tengerentúli sajtó többsége, mint a The Globe vagy a The New York Times. Napok óta Bécsben tartózkodik a Staastoper Machbethjéről tudósít a közösségi oldalán. A magyar rajongók már nagyon várják a budapesti koncertjét a budapesti Müpában.

A díva a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben február 7-én ad áriaestet. Puccini, Verdi, Cilea, Mascagni és Giordano operáiból énekel részleteket, partnere a román tenor, Teodor Ilincăi és a Magyar Állami Operaház Zenekara. Az áriaesten az izraeli karmester, Asher Fisch vezényel.