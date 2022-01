Bővült a hungarikumok gyűjteménye, ezúttal a Felső-Tisza-vidék kincse került be

A Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzéssel bővült az immár 83 értéket számláló hungarikumgyűjtemény. A Magyar Értéktárba bekerült a Füvészkert, az ELTE botanikus kertje, a szabolcsi almatermesztés hagyománya, a székely himnusz és a hetési férfi és női viselet. Az értékmentő szervezetek munkáját idén is támogatja a kormány, több mint kilencszázmillió forinttal.

Bővült a hungarikum gyűjtemény

A hungarikumok olyan jegyek, amelyeket nemcsak a magyarok, hanem a külföldiek is magyar sajátosságként könyvelnek el. A magyar értéktárban lévő értékek legfőképpen a magyarságnak fontosak, annak önazonosságához szükséges elemek.

A nemzetek a tradícióhoz való viszonyukkal egy jövőképet és a mindennapokra kiterjedő életformát teremtenek. V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: a hungarikumok és a magyar értékek listájának bővítése

a magyar életforma megerősítéséül szolgál.

„Tízéves a hungarikumokról szóló törvény, melynek legnagyobb értéke, hogy az érvénybelépésétől számítva több mint ezeregyszáz hazai településen alakult meg a helyi értéktár. Ezek értékőrzés szempontjából nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen összegyűjtik azokat az anyagi vagy szellemi értékeket, amelyekkel a települések azonosítani tudják magukat. Ugyanez megtörténhet megyei és országos szinten is” – mondta V. Németh Zsolt.

A Hungarikum Bizottság döntése értelmében a hungarikumgyűjtemény ezúttal a Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzéssel bővült. Ezt az elemet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár javasolta, de megtehette volna akár a Kárpátalja is, hiszen a hímzés az egykori Bereg vármegye értékei közé tartozik és a kárpátaljai magyarság identitáselemeként szolgál. Érdekessége, hogy archaikus, a mintái pedig folyamatosan kerülnek bele a mai viseletekbe is.

Bővült a Magyar Értéktár nyilvántartása is, bekerült a Füvészkert, az ELTE botanikus kertje, a szabolcsi almatermesztés hagyománya, a székely himnusz és a hetési férfi és női viselet. Ezt a Hungarikum Bizottság ülését követően Nagy István agrárminiszter jelentette be, majd hozzátette:

immár 83 hungarikum, 142 kiemelkedő nemzeti érték, ezeregyszáznál is több települési és tájegységi értéktár, mintegy 10 ezer települési érték, 19 megyei értéktár és csaknem kétezer megyei érték szerepel a nyilvántartásokban.

A tárcavezető kiemelte, hogy az értékmentő szervezetek munkájának támogatására az elmúlt évhez hasonlóan, idén is 930 millió forint áll a rendelkezésükre. Ebből az összegből 840 millió forint fordítható nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, illetve a hungarikumokat népszerűsítő rendezvények megvalósítására.

A Lakitelek Népfőiskolán most megnyílt Hungarikumok Kiállítóháza ezeket a magyar értékeket mutatja be. A fiatalok élményeken keresztül ismerhetik meg a hungarikumokat, egy másik kiállításon pedig a magyar géniuszok, tudósok munkásságát, ehhez kapcsolódik a szintén újonnan megépült planetárium is.

A Géniuszok terme a Hungarikum Kiállítóházban (Foró: MTI/Bús Csaba)

„A hungarikumok beemelésével kapcsolatban sajnos van egy felső határ. Most már nem négyesével és ötösével emeljük be az értékeket, viszont az elcsatolt nemzetrészek értéktáraiból várunk még jó néhány elemet, a közeljövőben több várományos is bekerülhet még” – közölte V. Németh Zsolt a Hungarikum Kiállítóház megnyitóján.

A címlapfotón a Hungarikumok csarnoka a Hungarikum Kiállítóházban, Lakiteleken 2022. január 22-én (Fotó: MTI/Bús Csaba)