120 éve született Jávor Pál – ikonikus filmjeivel tisztelegnek a színészóriás előtt a Dunán

A magyar hangosfilm első férfisztárjára emlékezik a nemrég megújult Duna Televízió. A nemzet televíziója januártól Jávor Pál filmjei közül válogat, annak apropóján, hogy a kiváló színművész 120 éve született. A ’30-as évek elejétől sok karaktert formált meg, alakított dzsentrit, kereskedőt, földművest és szerzetest is. A háború előtti magyar filmgyártás egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Karrierje mérföldkövei közül elsőként a Hyppolit, a lakájt láthatják a nézők január 30-án a Dunán, majd februárban további filmjeivel folytatódik a sor.

A sikert ugyan eleinte amorózóként érte el, de színészi játéka is egyre árnyaltabb lett, drámai karakterek sorát formálta meg kitűnően. Színpadi és filmes munkáihoz kihívásokkal teli életéből is bőségesen meríthetett ihletet. Gyermekként kénytelen volt megszokni a nélkülözést, megjárta a frontot, majd élete utolsó időszakában Amerikát is. Eleinte újságírónak készült, de miután terve meghiúsult, beiratkozott a Színművészeti Akadémiára. Hosszú és kalandos út vezetett a hírnévig, ám néhány év múlva már ő lett hazánk egyik legnagyobb sztárja, nyomában a bulvárlapok újságíróival.

Több mint hetven filmben szerepelt, filmes karrierje az 1929-ben forgatott hangosfilm kísérletben, a Csak egy kislány van a világon című művel indult, amit a Kék bálvány (1931) című hangos film követett. A nagy sikert azonban a szintén 1931-ben bemutatott Hyppolit a lakáj hozta meg számára. A megunhatatlan komédia az úrhatnám lakájról és nevelhetetlen gazdájáról a magyar filmtörténet legnagyobb közönségsikere lett. 2000-ben a Magyar Televízió javaslatára beválasztották a hazai filmtörténet legjobb 12 alkotása közé, majd 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar film közé.

Jávor Pál már befutott színészként jegyezte 1939-ben a Fűszer és csemegét, amely közvetlenül bemutatója után nézőszám rekordot döntött. Egy pesti kereskedőcsalád életéről szól a Csathó Kálmán színdarabja nyomán készült film, melyben Jávor a tisztességes, paraszti sorból származó kereskedősegéd alakítja. Bár itt is egy meseszerű, tanulságos történet rajzolódik ki, a karakter már összetettebb, amire a kritikusok is felfigyeltek.

Az Egy csók és más semmi, a népszerű operett 1941-es filmváltozata újabb szerelmi affér főszereplőjévé tette a filmben a színészt. Jávor Pál és Tolnay Klári kettőse mindenkit lenyűgözött. Párosuk annyira jól működött, hogy még a lassú, teátrális cselekmény ellenre is magával ragadta a nézőket.

Jávor Pált tehetsége és kitartása predesztinálta arra, hogy 1931 és 1944 között a magyar filmgyártás megkerülhetetlen alakja legyen. Ebben az időszakban minden ötödik hazai filmben játszott, jobbára főszerepeket. Munkássága, személyisége a magyar színház- és filmtörténet felejthetetlen egyéniségei közé emelte őt.

Régi idők nagy mozijai – Hyppolit, a lakáj január 30-án, Egy csók és más semmi február 6-án, Fűszer és csemege február 13-án a Dunán.