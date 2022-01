Kiállítaná édesapja alkotásait Oszter Alexandra

Jó barátságot ápolt Bessenyei Ferenc Oszter Sándorral, gyakran vendégeskedett is náluk, sőt születésnapján még egy festményével is meglepte. Az Othellót, a velencei mórt ábrázoló alkotást Oszter Alexandra meg is mutatta a Librettónak. A műsornak adott interjúban a színésznő gyerekkori emlékeit is megosztotta, felidézve októberben elhunyt édesapja emlékét.