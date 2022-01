Szász-Kovács Emese: Az utolsó versenyen külön engedéllyel ott lehetett a családom is, így egyszer láthattak gyerekeim is versenyezni

Szász-Kovács Emese ikrei, ha csak egyszer is, de láthatták olimpiai bajnok édesanyjukat versenyezni. Az élsporttól decemberben visszavonult, már teljesen gyermekeire koncentráló, a riói olimpián aranyérmet szerző párbajtőrvívó a megújult Ridikül vendégeként beszélt élete meghatározó pillanatai között utolsó versenyéről is.

Szász-Kovács Emese a 2016-os riói olimpia ünnepelt sportolója, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó 2021 végén vonult vissza a versenysporttól. „Hosszú utat, közel harminc évet hagyok magam mögött. 1992 szeptemberében mentem le először a vívóterembe, azóta forgott életem a sport körül. Ezt az időszakot kellett lezárnom, átgondolnom, mivel szeretnék a jövőben foglalkozni” – mondta Szász-Kovács Emese a megújult Ridikül konyhájában.

Dióssy Klárival teázva felidézte azt a lelki folyamatot, amely odáig vezetett, hogy úgy döntött: lezárja aktív sportolói életszakaszát, és a búcsú pillanatait is megosztotta a nézőkkel. „Tudtam, hogy érzelmi hullámvasút lesz, de hogy ekkora, arra nem számítottam. Olyan szeretettel búcsúztak tőlem, hogy nem tudtam sírás nélkül megállni. Ezen az utolsó versenyen külön engedéllyel ott lehetett a családom is, így egyszer láthattak gyerekeim is versenyezni” – vallotta be könnyeivel küzdve a Ridikülben Szász-Kovács Emese a decemberi országos bajnokságról, ahol utoljára lépett pástra. A kétgyerekes édesanya számára két és fél éves ikrei a legfontosabbak, velük szeretné tölteni a legtöbb időt.

Kiss Mari Jászai Mari-díjas színművésznő is csatlakozott a beszélgetéshez, melynek folytatásában az olimpikon még azt is megosztotta a nézőkkel, milyen sírós és érzékeny anyuka volt, miután megszülettek ikrei. Később további vendégek is csatlakoztak a beszélgetéshez, Oláh Adrienn Réka pszichológus és Peller Károly színész, akikkel a megújult környezetben könnyes emlékeket idéztek fel.

Összhangban a Duna megújulásával a Ridikül is új környezetben fogadja a nézőket. Dióssy Klári műsora lakástalkshow-ként teremt még otthonosabb hangulatot egy ötórai teához. A Simon Balázs díszlettervező által megálmodott stúdióban lehetőség nyílik két-három személyes teázásra, a nappaliban pedig többen is tudnak egy jót beszélgetni.

