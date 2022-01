Jó reggelt Anya! – olasz családi sorozat premierje a megújult Dunán

Vadonatúj olasz filmsorozat debütál a Dunán. A megújuló csatorna január 26-tól tűzi műsorára az érzelmekben és fordulatokban gazdag Jó reggelt, Anya! című szériát, amelynek középpontjában a Borghi család áll. Tizenkét epizódon keresztül bontakozik ki drámai, de rendkívül motiváló történetük, amely megmutatja a szeretet összetartó erejét. Kulcsfontosságú a családfő példaértékű áldozatvállalása, aki minden nehézség ellenére kitart beteg felesége mellett, ezért is várja majd a sorozat a Házasság Hetében több epizóddal a nézőket.

A megújuló Duna, a nemzet televíziója programkínálatában továbbra is nagy hangsúlyt fektet a színvonalas családi tartalmakra. Ennek jegyében tűzi műsorra a Jó reggelt, Anya! című romantikus olasz televíziós sorozatot, amely valamennyi korosztály számára tartogat megható és tanulságos pillanatokat. Az igaztörténeten alapuló széria a Borghi család mindennapjait mutatja be, akik a kegyetlen és drámai fordulatokkal dacolva bebizonyítják, hogy a nehézségek ellenére is lehetnek boldogok és együtt rendkívüli dolgokra képesek. Az édesanya hirtelen jött és visszafordíthatatlan betegsége krízishelyzet elé állítja az apát, és a gyermekeket is, ennek ellenére kitartanak a bajban.

Roul Bova a Jó reggelt, Anya! című olasz családi filmsorozat főszereplője (Forrás: MTVA)

A férjnek nemcsak a családot kell összetartania, a kísértésekkel is el kell számolnia, de hű marad feleségéhez és a neki tett házassági esküjéhez. A legidősebb lány megpróbálja átvenni édesanyja szerepét, a kamaszfiú éppen lázadó korszakát éli, a középső lánytestvér pedig mindenben szeretne mintagyerek lenni, miközben egy pillanatnyi hibás döntése miatt az ő élete is felfordul, és neki lenne a leginkább szüksége édesanyja tanácsaira. Végül a legkisebb gyermekre is fontos szerep hárul, ő mindig meglátja a lényeget, és a legdrámaibb pillanatokban is képes mosolyt csalni a többiek arcára.

A sorozat, bár számos fikciós elemet tartalmaz, és a dramaturgia kedvéért egy izgalmas bűnügyi szálat is belevettek a készítők, valós történéseket dolgoz fel. Angela és Nazzareno Moroni drámáját filmesítették meg, akiknek csupán 10 boldog, felhőtlen év adatott. Az olasz házaspárnak öt lánya született, majd a feleség egy agyvérzés következtében kómába esett. Férje és gyermekei 29 éven keresztül ápolták otthon. Egy olyan feleséggel és édesanyával éltek együtt, aki minden egyes nap a puszta jelenlétével, az életével szeretetet adott.

A rendező, Giulio Manfredonia hazájában és a nemzetközi szakmai körökben is elsősorban vígjátékai által lett ismert és elismert alkotó, de drámai művekben is bizonyított. Ez utóbbira példa a 2014-es A mi földünk című filmje, azóta a Jó reggelt Anya a következő fajsúlyosabb munkája, melyet hamarosan a Duna nézői is láthatnak.

A Jó reggelt, Anya! című olasz családi filmsorozat első epizódja január 26-án 20:40-től látható a Dunán. A sorozat szerdánként, a Házasság Hetében pedig több résszel is várja a nézőket a nemzet televízióján.