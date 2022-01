„A végső igazság kereséséről nem mondhatunk le” – megújult formában jelentkeznek a közmédia vallási tartalmú műsorai

A hit reményt ad, a reményteli történet pedig mindenkinek szól. Szenvedéssel vagy a jósággal is találkozunk. Egyik sem hitfüggő. Szívesen bemutatunk ilyen történeteket, mert mindig van tovább, és a hit segít ebben. Portréink egyszerre példák és példaképek – mondta Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője. Megújult formában jelentkeznek a közmédia vallási tartalmú műsorai.

– Megújulnak a közmédia vallási tartalmú műsorai. Milyen változásokra számíthatnak a nézők?

– Egy éve folyamatos változásban vagyunk, aminek most fontos állomásához értünk az új műsorráccsal.

– Mik ennek a legfőbb jelei?

– Közelebb akarunk kerülni az Istent kereső emberekhez. Ennek jegyében új műsorokkal jelentkezünk, a régebbi műsoraink arculatát pedig frissebbé, aktuálisabbá tesszük. Nemcsak sokszínű műsorok készítésére törekszünk, de arra is, hogy minél erőteljesebben nyissunk a célközönség irányába. A lehető legszélesebbre szeretnénk tárni a kapukat. Az új műsorstruktúrában lesznek egyperces, rövid, de tömör üzeneteket közvetítő műsoraink, lesznek ugyanakkor hat, tizenhárom és huszonhat perces műsorok is. Fontos, hogy nemcsak az Isten szavára vágyókhoz, tehát a vallásos emberekhez szeretnénk szólni, hanem azokhoz is, akik még csak keresik az Istent.

– Kérem, röviden mutassa be a műsorokat!

– Indul egy kerekasztal-beszélgetés Agapé címmel. Csütörtök esténként Vágvölgyi Gergely és négy vendége keresztény válaszokat keres a minket körülvevő társadalmi, közéleti jelenségekre. Ezen a műsoron keresztül szeretnénk tematizálni egy-egy hónapot.

Februárban például a házasságra fókuszálunk, márciusban a szabad akaratra. A De őszintén! műsorban fiatalok kérdeznek számukra hiteles papokat, lelkészeket. Új műsor a protestáns felekezetekről szóló Lét-Ige; fantasztikus lehetőségnek gondolom, hogy együtt, sok szólamban erősödjön fel a hangjuk úgy, hogy a szólamok külön-külön is hallhatók maradjanak. A Találkozásban igényes, dokumentumfilmes eszközökkel, a mélyinterjú legszebb hagyományaival tárunk reményteli történeteket a nézők elé. A Neked szól! című műsorban a vasárnapi evangélium lép ki a templomok falai közül, és a magyarázatnak köszönhetően válik mindennapunk részévé. Jó embert keresünk! műsorunk üzenete, hogy áldozatot hozni jobb, mint áldozatnak érezni magunkat. Az Isten kezében című műsorunk régi-új zászlóshajónk, amelyben egy témát járunk körül mélységeket és magasságokat érintve. A Világ-vallás vallási kitekintő, azoknak, akiket érdekel, hogy mi történik a világban. És marad továbbra is a képernyőn a Római riportok, amely a vatikáni híreket gyűjti össze nekünk hétről hétre, valamint a Katolikus krónika, mely magazinos eszközökkel szólít meg katolikust, keresztényt és keresőt egyaránt. Az M1-en az Élő egyház, az M5-ön pedig a Püspökkenyér változatlan formában marad a közmédia vallási műsorainak kínálatában.

– Mi az a többlet, amit a közmédia többi műsorához képest a vallási műsorok adnak?

– Krisztus üzenete kétezer éve változatlan. A vallási műsorok főszerkesztőségében alapvető, hogy ezt a változatlan és örök üzenetet különböző formában ugyan, de tovább adjuk.

– Hogyan próbálják megszólítani az istenkeresőket?

– Alapvető, mindenkit érintő kérdéseket szeretnénk végiggondolni. Egy megrendítő történet például mindenkinek reményt ad, függetlenül attól, hogy az adott illető hívő vagy nem.

– Kérem, mondjon példát!

– Például azt, hogy hol találhatjuk meg a lelki békét, a boldogulást vagy éppen a boldogságot.

– Ez utóbbi kérdésre évezredek óta keressük a választ.

– Sokfajta válasz van. Nem kívánjuk mindegyiket körbejárni, de a hitből fakadót be szeretnénk mutatni, mert a hit reményt ad, a reményteli történet pedig mindenkinek szól. Szenvedéssel vagy a jósággal is találkozunk. Egyik sem hitfüggő. Szívesen bemutatunk ilyen történeteket, mert mindig van tovább, és a hit segít ebben. Portréink egyszerre példák és példaképek.

– Hogyan szólítják meg a társadalom különböző tagjait?

– Műsoraink szerkesztésekor kiemelten törekszünk arra, hogy minden korcsoport számára érdekes palettát tudjunk felkínálni. Értékalapú a szemléletünk. Szerencsére ugyanakkor már nemcsak a televízió képernyője áll rendelkezésünkre. Lesznek például olyan anyagaink, amelyeket csak online felületre készítünk. Erősítjük jelenlétünket a közösségi oldalakon, és legjobb műsoraink elérhetők a legnagyobb videómegosztó oldalon, a Bizony, Isten! című csatornánkon.

– Milyen a nézők visszajelzése?

– Nagyon kedvező. Az egyházak részéről pedig hatalmas segítséget kapunk.

– Mi a hívő ember válasza a különböző társadalmi jelenségekre?

– Ezzel a kérdéssel foglalkozik az Agapé című műsorunk, amelyben azt járjuk körbe, hogy a társadalmi kérdésekre milyen választ ad egy keresztény ember. Sokfélék vagyunk, és sokféle keresztény felekezet létezik, Krisztusban azonban mégis csak egyféle válasz van. Mi azt keressük, hogy Krisztus mit válaszolna a világ különböző kérdéseire.

– Magasra tették a lécet.

– Mi ez ahhoz képest, amit Isten megváltó akarata tett értünk! Ő ad erőt ahhoz is, hogy a végső igazság kereséséről nem mondhatunk le.