Mi történt vele? Így néz ki ma Bery Ari, újra a mozikba került a Szerelem első vérig

Digitálisan restaurált formában visszatért a mozikba a 1985-ben készült Szerelem első vérig című film. A M5 kulturális csatorna Librettó című műsor vendége ennek kapcsán a film rendezője Dobray György és az egykori főszereplő Bery Ari azaz Berencsi Attila volt.

A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatósága és a Pannonia Entertainment együttműködésében január 13-tól digitálisan restaurált formában visszatért a mozikba a nyolcvanas éves egyik legismertebb filmje, a Berencsi Attila – azaz Bery Ari – és Szilágyi Mariann főszereplésével készült Szerelem első vérig.

A „magyar Házibuli” szélsőséges érzelmeket és tabutémákat megörökítő tini-melodráma a vagány, durcásképű szaxofonos fiú és egy ártatlan szőke lány első, szerelmi kapcsolatáról. Az amatőr főszereplőkkel forgatott filmet több, mint egymillió néző látta a nyolcvanas évek közepén, a film sikere még az alkotókat is meglepte.

Dobray György rendező a Librettó című műsorban többek között arról beszélt, hogy ez a film azért is lehetett sikeres mert volt valódi mondanivalója. Szerinte új dolog volt az is, hogy nem egy lineáris történetről volt szó és úgy gondolja, hogy a jó párbeszédek és a jó színészek miatt is emlékezetes maradt a film. Az új változatot megmutatta az unokáinak is, az idősebbnek tetszett.

Bery Ari azaz Berencsi Attila azt mondta, hogy egyik pillanatról a másikra robbant be az ismertség az életébe. Nem is tudta, hogy már bemutatták a filmet, amikor a hetes buszon felismerték. És ez az ismertség pedig nem kopogtatott, hanem berúgta az ajtót.

Elárulta, hogy ma már képeket fest, ez a munkája és megpróbálja másoknak is átadni a tapasztalatait. A zene is megmaradt az életében, ugyanis gitározik.

Kiemelt kép: Pannonia Entertainment