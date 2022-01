Disszidálni akart, kivégezték a magyar futballistát – film készül a tragikus történetről

A film Az énekesnő címet kapta és egy valós, megrendítő történetet dolgoz fel. A „szocialista erkölcs” nem nézi jó szemmel Vali, az ünnepelt énekesnő és Vince, a legendás focista szerelmét, ezért a pár megpróbál Barcelonába disszidálni. Amikor egy besúgó lebuktatja őket, keményen meg kell fizetniük rendszerellenes tettükért.

„Sokan nem is gondolnák, hogy mindez a valóságban is megtörtént. Szűcs Sándorról, a magyar labdarúgás tragikus sorsú, de legendás alakjáról van szó. A labdarúgó a negyevenes évek közepén, az Újpesti Dózsa színeiben brillírozott, akár az Aranycsapat tagja is lehetett volna, de élete más fordulatot vett. 1951-ben koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték, ugyanis ráfogták, hogy fegyverrel akart disszidálni. Mindezt azért tették, hogy a többi labdarúgót is megfélemlítsék és elvegyék a kedvüket a disszidálástól. Sajnos akkoriban ezek az eljárások bárkit elérhettek” – magyarázta Vitézy László rendező.

Az énekesnőt a valóságban pedig Kovács Erzsi táncdalénekesről mintázta a rendező, aki együtt akarta elhagyni az országot Szűccsel, azonban az ÁVH besúgója lebuktatta őket. Dörner György az Újpesti Dózsa elnökét játssza a filmben, elmondása szerint kimondottan nehéz munka volt megformálni a szerepet.