Új díszletben változatlan tartalmi sokszínűséggel tér vissza az Almárium a Dunára

A Duna megújulása a január 24-én visszatérő Almáriumot is érinti. A nagy népszerűségnek örvendő magazinműsor és két műsorvezetője – Radványi Dorottya és Banner Géza – továbbra is színes tartalmakkal várja a nézőket, változásra csak a műsor külső megjelenésében számíthatnak.

Hiánypótló műsorként indította el egy évvel ezelőtt Almárium című műsorát a Duna a hétköznap délutáni műsorsávban. A magazin elsősorban az idősebb korosztálynak kínál hasznos tanácsokat: útmutatást az internet világáról, életmódtanácsadást, szabadidős tippeket. A hétköznap 14:25-től látható közel egy órás műsor azóta is igazi almáriumként kínál színes tartalmat és kellemes kikapcsolódást, nem csak az idősebb generációnak.

Továbbra is változatos témákkal, ám új környezetben fogadják majd a műsorvezetők a vendégeket, a Duna teljes megújulásával összhangban az Almárium is 21. századi vizuális megjelenéssel, a legmodernebb technológiával felszerelt környezetben tér vissza. A nézőket továbbra is az egyik héten Radványi Dorottya, míg a másikon Banner Géza várja, akik inspirálónak tartják a megújulást.

Radványi Dorottya úgy érzi, a műsorban ki tud teljesedni. „Van egy közel egyéves unokám és egy 85 éves édesanyám is. Ennek okán nagyon sok olyan megoldandó kérdés merül fel az én életemben is, amely miatt engem is érintenek az Almárium témái. Ugyanakkor, két generáció életét látva, sokszor személyes példákkal is tudok szolgálni a nézőknek” – fejtette ki Radványi Dorottya.

„Az Almárium egy hiánypótló műsor, a gyakorlati kérdések megvitatása, fogyasztóvédelmi és egészségügyi hírek mellett a szórakoztatás is részét képezi” – foglalta össze Banner Géza az Almárium lényegét, amely a mindennapok kihívásaira is igyekszik megoldásokkal szolgálni.

Almárium – január 24-től minden hétköznap 14:25-től a Dunán!