Kék róka, Az aranyember, A Pál utcai fiúk – egyedülálló műsorfolyam a közmédián a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napját minden év január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

Egy vadonatúj romantikus magyar játékfilm premierjével várja nézőit a megújuló Duna. A magyar kultúra napján a csatornán lesz látható először 19:50-től a Kék róka. Herczeg Ferenc legtöbbet játszott színdarabjából készült egész estés játékfilm a 30-as évek Budapestjére repíti vissza a nézőket, ahol egy izgalmas szerelmi történet közepébe csöppenhetünk. A lebilincselő cselekmény, a kiváló színészi alakítások és a különleges képi világ nemzetközi szuperprodukciókat idéz. A főszerepekben Száraz Dénest és Zsigmond Emőkét láthatjuk.

Régi klasszikus filmekkel, sőt egy igazi kultúrtörténeti mérföldkővel is várja megújulásával egy időben a magyar kultúra napján nézőit a Duna. Január 22-én 14:45-től a világhírű Korda Sándor Magyarországon gyártott filmjét láthatják. Az arany ember című Jókai regényből készült 1918-as némafilmet zenei kísérettel sugározza a csatorna. A Makay Margit, R. Lenkeffy Ica és Beregi Oszkár főszereplésével készült, Az aranyember című alkotást a Duna World is műsorára tűzi 01:25-től. A Duna új saját gyártású sorozata is e napon indul, az Álmok álmodói híres magyarokat mutat be, úgy ahogy még nem láthattuk őket. A magyar kultúra napjához kötődően az első részben Kölcsey Ferenc szerepel. Ezt január 22-én 19:40-től, a sorozat folytatását minden hétköznap 18:45-től láthatják a Dunán.

A klasszikus magyar filmalkotások a Duna World kultúra napi műsoraiban is megtalálhatók. A korábban említett Jókai-adaptáció mellett Mikszáth Kálmán nagy sikerű Különös házasság című művének filmváltozatával is várja a nézőket a csatorna. Január 22-én 11:05-től látható 1951-es játékfilm fő szerepeiben olyan felejthetetlen színészóriásokkal láthatunk, mint Benkő Gyula, Gábor Miklós, Rajczy Lajos vagy Temessy Hédi.

Az M5, a kultúra otthona a magyar kultúra napján olyan értékeket hangsúlyoz műsoraiban, amelyek közös szellemi örökségünk részét képezik, a kultúra valamennyi ágához, illetve a művészet valamennyi ágához kapcsolódó filmekkel várják a nézőket. 14 órától az irodalom és filmművészet remekét, a Fábri Zoltán rendezésében készült 1968-as A Pál utcai fiúk című játékfilmet tűzi műsorára az M5. Iparművészet témában az üvegfestő, Róth Miksa pályafutását, életművét bemutató filmet láthatnak a nézők 15:55-kor. A 150 éve született Róth Miksa a valaha élt legkiválóbb magyar üvegfestő-, illetve mozaikművész volt. Őt tartják a magyar iparművészet egyik megteremtőjének, keze nyomát olyan középületek őrzik, mint a Parlament vagy a Széchényi fürdő.

A 21 órától látható „Látjátok feleim…”- A Halotti beszéd és könyörgés és őrzőkódexe, a Pray-kódex című ismeretterjesztő film, melyet az Országos Széchényi Könyvtár készített. A film bemutatja a Pray-kódexet, a benne található Halotti beszéd és könyörgést, ami a legkorábbi, latin betűs, teljesen magyar nyelvű szövegemlék. Mindeközben megismerhetik annak a díszmásolatnak a történetét, melyet Áder János ajándékozott Ferenc pápának a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséje előtt. A színházművészethez kapcsolódva folytatódik a kultúra napi műsorfolyam, 22:15-től Erkel Ferenc: Hunyadi László című 1977-es operafilmje várja a nézőket, majd az éjfél után pár perccel kezdődő Csontváry című 1976-os filmdrámával zárul a csatorna kínálata.

Az M5 új tartalmai is a magyar kulturális élet jelentős személyiségeivel foglalkoznak. A 17:25-kor kezdődő Magyar nők című magazin a színjátszás jeles képviselőjét, Jászai Marit mutatja be, ezt követően 18 órai kezdettel a Kontúrban láthatnak mélyinterjút Benkő Péter színművésszel, 20 órától pedig a szintén új M5 História című műsorban Hunyadi Mátyás, valamint a magyar reneszánsz korát ismerhetik meg. Az M5 kulturális csatorna népszerű műsorvezetői e jeles naphoz kapcsolódva kihívást indítanak #akultúraotthona hashtaggel, amelyben arra buzdítják a nézőket, látogatókat, hogy osszák meg: hol érzik magukat otthonosan a kultúrában! A kezdeményezés részleteiről részleteiről a csatorna Facebook-oldalán olvashatnak bővebben. Az M2 Petőfi TV a 21:10-kor kezdődő Nézzünk szét! című műsorával csatlakozik a közmédia kultúra napi kínálatához. Az izgalmas popkulturális témák sorában bemutatják nézőiknek a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély ingyenes rendezvénysorozatát, amelyben felnőtteknek és a gyermekeknek is kínálnak programokat.

A Bartók Rádió már január 21-én foglalkozik a magyar kultúra napjával, a Muzsikáló élő magazinműsorokban reggel, délelőtt és délután is magyar szerzők műveivel, magyar előadók felvételeivel emelik ki a nap jelentőségét. Ezt teszi a Petőfi Rádió is, ahol január 22-én többségben lesznek a magyar előadók dalai. A Mezgerélő kulturális magazinműsorban és a Petőfi Frissben is hangsúlyos szerepet kap a kultúra napja.

A kultúra különböző területeit mutatja be a Kossuth Rádió január 22-én, olyan megszólalókat segítségül hívva, akik megosztják gondolataikat, többek között a tánc, a zene, a politika vagy az oktatás kultúrájáról. Hallható lesz Aczél Petra kommunikációkutató, retorikus eszmefuttatása a politikai kultúráról, Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, A Dal korábbi zsűritagjának zenei gondolatai, de a megszólalók között Veszelszky Ágnes nyelvészt is hallhatják, aki a nyelvi kultúráról beszél. A pár perces gondolatokat reggel 6-tól 18 óráig a Krónika előtt hallhatják a Kossuth Rádióban. Ezen kívül január 22-én az Országjáró című műsor Kaposvárról jelentkezik. A kultúra egyik fővárosában zajló programoknak lehetnek részesei a műsor által a hallgatók délelőtt és délután is. A Kossuth Rádió még másnap is a kultúra napjával foglalkozik, a vasárnap 15:05-kor kezdődő Nagyítás című műsorban Kölcsey Ferenc hagyatékáról és egyéb értékes kincsekről is szó lesz.

A Dankó Rádió egész évben a magyar zenei örökség megőrzését szolgálja, hiszen magyar nótákat, népzenét, operettslágereket játszanak, természetesen január 22-én is ezt teszik majd, több műsorukban is kiemelve e nap jelentőségét. Jó ebédhez szól a nóta című műsorukban Erkel Ferenc Bánk bán című operájából hallhatnak részleteket a Rajkó Zenekar tolmácsolásában.