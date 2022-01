Halszálka akadt a torkán a világhírű divattervezőnek – 117 éve született Christian Dior

Christian Dior 1905. január 21-én született a normandiai Granville-ben. Gazdag iparos szülei diplomatát szerettek volna belőle faragni, őt azonban kiskorától csak a divat izgatta. Imádott édesanyja maga volt a megtestesült elegancia a kisfiú számára. Öltözködése, kifinomult stílusa sok évvel később Dior ruhatervezői munkásságát is inspirálta

Végül műkereskedő lett, de a nagy gazdasági válság idején már lapoknak készített divatrajzokból, főként kalaptervekből élt. 1938-ban alkalmazta Robert Piguet divatháza, a második világháború idején Dél-Franciaországban a jóval ismertebb Lucien Lelongnak dolgozott.

1946-ban Marcel Boussac textilgyáros egy neves divatház kollekciójának megalkotását akarta rábízni, de a felettébb öntudatos Dior ezt csak saját neve alatt vállalta. Így nyílt meg 1947-ben az első Dior üzlet az Avenue Montaigne 30. szám alatt.

Christian Dior in love with the charm of Provence, the wild beauty of nature and the smells of the region, acquired Château de la Colle Noire in the 1950s. A source of inspiration in the creation of his fragrances.

