A magyar kultúra napja: Dalmaratonnal és verskoncertekkel is készül a Magyar Állami Operaház

Dalmaratonnal, verskoncertekkel és hangfelvételek megjelentetésével készül a hétvégén a Magyar Állami Operaház az Eiffel Műhelyházban a magyar kultúra napja alkalmából.

Szombaton a több mint ötórás Dalmaratonon a Magyar Állami Operaház szólistái, énekkari és gyermekkari művészei, valamint ének szakos egyetemi hallgatók magyar nép- és műdalokat szólaltatnak meg zongorakísérettel – közölte a dalszínház pénteken az MTI-vel.

Az Opera Facebook-oldalán csúsztatott élő közvetítésben, 13 órától látható műsorban fellép Bakonyi Anikó, Bakos Kornélia, Erdős Róbert, Fekete Attila, Fülep Máté, Gábor Géza, Heiter Melinda, Megyesi Schwartz Lúcia, Megyesi Zoltán, Nagy Zsófia, Rezsnyák Róbert, Rőser Orsolya Hajnalka, Szegedi Csaba, Váradi Zita és Várhelyi Éva is.

A programban többek közt

Bartók-, Egressy-, Goldmark-, Kacsóh-, Kodály-, Liszt- és Zerkovitz-művek hangzanak el, majd az eseményt a Gyermekkar előadásában a Himnusz zárja.

A Dalmaratonnal párhuzamosan az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor háziszínpadán 11 órától a Katáng zenekar ad mesekoncertet, délután 16 órától ugyanitt lép fel a 20. századi és kortárs magyar líra sokszínűségét énekes formában feldolgozó Poézis együttes.

Vasárnap 14 fővárosi, vidéki és külhoni együttes részvételével hetedik alkalommal jelentkezik a Dalárnap amatőr kórustalálkozó az Erkel Színházban. A Magyar Állami Operaház Énekkarának szervezésében megrendezett esemény Erkel Ferenc örökségét kívánja ápolni. Az Erkel Színház ezen a napon megmutatkozási és ismerkedési lehetőséget nyújt a különböző énekegyütteseknek, amelyek a nap végén Az ezred lánya egy kórusrészletét az Opera Kórussal közösen éneklik el a színpadon és a nézőtéren.

Az Opera Facebook-oldalán 12 és 17 óra között közvetítés formájában is megtekinthető eseményhez játék is társul. A résztvevők és a nézők szavazatai alapján a legjobbnak ítélt kórus egyik következő koncertjét Csiki Gábor karigazgató dirigálja, az eseményről pedig a M5 Opera Café magazinműsora is beszámol.

A magyar kultúra napjára több új kiadvánnyal is készül a Magyar Állami Operaház,

amelyek közt valódi kuriózumnak ígérkezik az OperaTrezor legújabb, Szamosi Elza és kora című kiadványa. Emellett két operafelvétel, Goldmark Károly Sába királynőjének stúdiókörülmények között rögzített változata és Tóth Péter Örkény István Tóték című alkotása nyomán készült operája is megjelenik pendrive-on.

A címlapfotó illusztráció.