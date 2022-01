Az őzikeszemű színésznő, akinek tragédiák árnyékolták be életét – 29 éve hunyt el Audrey Hepburn

Edda van Heemstra Hepburn-Ruston Belgiumban született 1929. május 4-én, apja angol bankár, tiszteletbeli brit konzul, anyja holland arisztokrata volt.

A második világháború kitörése Hollandiában érte a családot. A náci megszállást követően Audrey nagybátyját és unokatestvérét kivégezték, az egyik féltestvérét koncentrációs táborba hurcolták, a másik testvére hosszú időre illegalitásba vonult.

Ebben a sötét, kilátástalan, rettegéssel és nélkülözéssel teli időszakban az akkor még kiskorú, klasszikus balettet tanuló lány különféle magánházakban rendezett titkos összejöveteleken zongorakísérettel amatőr táncelőadásokat tartott, hogy így szerezzen némi adományt a holland ellenállás javára. Bizonyos történelmi spekulációk szerint maga is az ellenállás tagja volt.

Aztán eljött az az idő, amikor már nem volt ereje táncolni, ugyanis a németek elkobozták a holland élelmiszer-tartalékot, és 1944 telén éhezésre ítélték a lakosságot. Az ebben az időszakban kialakult alultápláltság, vérszegénység és felső légúti betegségek azonban egy életen át elkísérték a színésznőt. Ahogyan a háború alatt elszenvedett érzelmi trauma is, ami egy életre érzékennyé tette a szenvedők sorsa iránt. A háború alatt átélt éhezés, félelem és a folyamatos bizonytalanság egész életére hatással volt, későbbi, jószolgálati munkáját alapvetően meghatározta.

A háború után Audrey tovább folytatta a balett-tanulmányait, előbb Amszterdamban, majd Londonban, kóristalányként számos darabban feltűnt a West Enden, az ötvenes évek legelején pedig már kisebb-nagyobb filmszerepek is megtalálták.

A nagy fordulat 1951-ben jött el, amikor a Monte Carlo Baby című, mára jóformán teljesen elfeledett filmet forgatta, amelynek egyetlen érdekessége, hogy az angollal párhuzamosan francia verzióban is elkészült. Ez egyébként semmi problémát nem jelentett Audrey-nak, hisz az angol és a holland mellett franciául, spanyolul, németül és olaszul is kiválóan beszélt.

Ekkor fedezte fel a fiatal színésznőt Colette, a huszadik századi francia irodalom nagyasszonya, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ő játssza el a címszerepet a Gigi című elbeszélése alapján készült Broadway-darabban. Audrey a darab főszerepében elsöprő sikert aratott New Yorkban, és ezzel gyakorlatilag egyik napról a másikra a filmes karrierje is beindult.

Hamarosan felfigyelt rá Hollywood is, William Wyler 1952-ben rábízta Anna hercegnő szerepét a Római vakáció című filmben, amiért megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Az „őzikeszemű” bájos színésznő az egész világot elbűvölte. Előkelő megjelenése, visszafogott nőiessége és a háttérben megjelenő szilárd akaratú lénye új színt hozott az ötvenes évek filmvilágának kebelcsodái mellett.

1953-ban megismerkedett s barátságot kötött Hubert de Givenchy francia divattervezővel, akinek ő lett a múzsája. Hepburn eleganciájával megváltoztatta a divatot, 1961-től szerepelt a legjobban öltözöttek listáján.

A King Vidor által rendezett Háború és béke Hepburn magánéletében fordulatot hozott: ekkor ment ugyanis férjhez Mel Ferrerhez. 1968-ig éltek együtt, és ez idő alatt művészi kapcsolatuk is gyümölcsöző volt. Együtt játszottak a Mayerling tévéváltozatában és számos filmben is.

Az 1957-es Mókás arc című zenés vígjátékban Hepburnnek Fred Astaire-rel kellett táncolnia, sőt énekelnie is. A színésznő így emlékezett vissza: „Egy pillantás arra az emberre… elég volt, hogy sóbálvánnyá változtasson, és a szívverésem is elállt. Majd hirtelen megéreztem a kezét a derekam körül, és rájöttem, hogy utánozhatatlan kellemével és egyedülálló könnyedséggel szó szerint felemelt a földről. Így éltem át azt az érzést, amiről a világ összes asszonya álmodott legalább egyszer az életben: táncolni Fred Astaire-rel.”

Ha valakinek eszébe jut az Álom luxuskivitelben, biztosan a gyönyörű Audrey Hepburn jelenik meg lelki szemei előtt. Pedig nem sok híja volt, hogy nem ő játszotta. A regény írója, Truman Capote mindig is úgy gondolta, hogy Marilyn Monroe fogja alakítani Hollyt, Monroe színésztanára, Lee Strasberg azonban lebeszélte erről a színésznőt. Monroe éppen akkoriban határozta el, hogy megváltoztatja a róla kialakult képet, ezért a call girl szerepe nem volt éppen megfelelő a számára – magyarázta Strassberg.

Ezt követően főszerepet kapott a My Fair Lady musicalben. A film előkészítése során azonban felmerült némi probléma: Hepburn kicsit kiábrándultan fogadta a hírt, hogy bár korábban már énekelt a Mókás arcban – a Warner Bros stúdió úgy döntött, az énekes részeket Marnie Dixonnal veszik fel.

Hepburn filmes karrierjének tulajdonképpeni végét a Várj, míg sötét lesz! című thriller jelentette, és bár a színésznőt ismét Oscar-díjra jelölték, még ebben az évben, 1967-ben visszavonult, hogy idejét családjának szentelhesse. Néhányszor még visszatért a filmvászonra: 1979-ben Sidney Sheldon Vérvonal című bestsellerének filmváltozatában szerepelt, utolsó munkája a Spielberggel tíz évvel később forgatott Mindig című alkotás volt.

Magánéletét beárnyékolta, hogy nehezen esett teherbe, és többször el is vetélt. 1960-ban, amikor már mind Hepburn, mind Ferrer kétségbe vonta, hogy valaha szülők lehetnek, végre megszületett fiuk, Sean.

„Mint minden fiatal anyuka, én sem tudom elhinni, hogy tényleg az enyém, és hogy meg is tarthatom. Létezése elkápráztat, mint ahogy az a tény is, hogy elmehetek, és amikor visszajövök, még mindig itt van” – vallotta anyaságának öröméről Hepburn.

A boldogság azonban nem tartott sokáig, ugyanis 1968-ban a legnagyobb titoktartás mellett elvált Ferrertől. A válás után a színésznőt a bánat Andrea Dotti olasz pszichiáter karjába űzte, akivel egy rendezvényen találkozott. Egy évvel később tartották meg az esküvőt, majd Olaszországba költöztek, ahol Hepburn 1970 februárjában ismét fiút szült, Lucát. Azonban az olasz pszicháter oldalán sem találta meg a színésznő az igazi boldogságot, ugyanis, amikor 1976-ban egy film forgatása miatt hosszabb időre volt kénytelen elutazni a gyerekekkel, a pletykák szerint férje megcsalta.

Audrey-ról a nagyvilág csak viszonylag későn, nem sokkal a halála előtt tudta meg, milyen nagylelkű valójában. A nyolcvanas évek végétől már visszavonultan élt társával, a színész Robert Woldersszel, és csak ritkán forgatott.

Nagyra értékelt magánéletét csak akkor áldozta fel, amikor 1988-ban az UNICEF jószolgálati nagykövete lett, így a népszerűségét a világ legszerencsétlenebb sorsú gyerekeinek a megsegítésére használhatta. Küldetésének érezte, hogy visszaadja mindazt, amit ő maga a második világháború idején kapott, amikor az ő életét mentették meg az Egyesült Nemzetek Szervezete küldöttei.

„Az adakozás az élet. Ha egyszer nem adsz többet, nincs többé miért élni” – mondta egyszer.

Mindig oda utazott, ahol a legnagyobb volt a nélkülözés, a konfliktus és a szükség. 1992-ben, hatvanhárom évesen a polgárháború és éhínség sújtotta Szomáliában járt, és a világ elé tárta az ottani valóságot. A térség neki köszönhetően ezután egyre nagyobb mértékű segítséget kapott.

De ez az út más okból is mérföldkő volt: ekkor kezdett hanyatlani az egészsége. Gyomorfájdalom kínozta, majd Los Angelesbe visszatérve kiderült, hogy daganatos betegségben szenved, és mindössze hónapjai vannak hátra. Ekkor Hepburn csak annyit kért, hogy ezt az időt az otthonában, Svájcban tölthesse. Végül 1993. január 20-án halt meg.

Végakaratának megfelelően két fia, Sean és Luca megalapította az Audrey Hepburn Gyermekalapítványt így vagyonának nagy részét a világ éhező gyermekeinek javára fordítják.

A többszörös Oscar-jelölt Rooney Mara kapta Hepburn szerepét az új életrajzi filmben. A tetovált lány sztárja már bizonyította rátermettségét a filmiparban, és most itt egy újabb lehetőség, hogy megcsillogtassa tehetségét a kamerák előtt, mint maga Audrey Hepburn.

