Király Viktor nemcsak zenészként, műsorvezetőként is maximalista

Új feladatában is a tökéletességre törekszik A Dal 2022 újdonsült műsorvezetője, Király Viktor. A zenész január 29-én debütál élő adásban Rókusfalvy Lili oldalán, aki az M2 Petőfi TV-ben mesélt arról, mennyire felnéz Viktorra a szakmai hozzáállása miatt.

Alig több, mint egy hét és a Dunán élőben bizonyítja rátermettségét műsorvezetőként a slágergyáros zenész, Király Viktor. Bár már többször állt versenyzőként A Dal színpadán, 2022-ben azonban a házigazda szerepében mutatkozhat be. A felkérés egyszerre töltötte el bizonyítási vággyal és némi izgatottsággal, amit felkészültséggel szeretne palástolni. Két fő segítsége van: beszédtechnika tanára, akivel minden nap gyakorol, valamint tapasztalt műsorvezetőtársa, a Duna műsorvezetője, Rókusfalvy Lili, akire bátran támaszkodhat.

„Nagy segítség nekem Lili, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogat a felkészülésben. Már volt egy előpróbánk, és mivel még mindig itt van mellettem, úgy érzem, bízik bennem. Nagy kihívás vár rám, de örülök, hogy adódott egy lehetőség, amiben kipróbálhatom és megmérettethetem magam” – mesélt első tapasztalatairól Király Viktor, aki műsorvezetőtársa szerint szerénykedik a képességeit illetően.

„Már kibeszéltem Viktort a háta mögött, de akkor most előtte és a nézők előtt is szeretném elmondani, hogy bár gondoltam róla a zenei munkásságát látva, hogy egy maximalista alkat, műsorvezetőként sem lesz más. Alázatos és mégis, látszólag teljesen nyugodt. Mindig hangsúlyozza, hogy ő támaszkodik rám, de nekem meg az ő lazaságába jó belekapaszkodni” – hangsúlyozta Rókusfalvy Lili, hozzátéve, hogy a műsorvezetés lámpalázát A Dal 2022 kiválasztott 40 produkciója is oldja majd, amit ők a stúdióban, a nézők pedig otthon élvezhetnek élőben. A teljes beszélgetés újranézhető a MédiaKlikken.

A Dal 2022 első fordulója január 29-én, 19:45-től a nemzet televízióján, a megújult Dunán!