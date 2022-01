Kilencévesen írt először verset Lukács Sándor

A költészet is ugyanolyan fontos szerepet játszik Lukács Sándor életében, mint a színjátszás. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, akit jelenleg is fél tucat előadásban láthat a közönség, legkorábbi, gyerekkori verséről is mesélt a Librettóban.

Színházi szerepei mellett számos verseskötettel büszkélkedhet Lukács Sándor. Életében a költészet és a színjátszás egyformán fontos szerepet játszik, igaz, a színészettől nagyobb segítséget kap az íráshoz, mint fordítva. Szerepei által ugyanis sok olyan életet is élhet, amelyek távol állnak tőle, az így megszerzett tapasztalatok pedig az írásban tükröződnek – minderről a megújult Librettó stúdióban mesélt a színművész. Lukács Sándor életében a versírás megelőzte a színjátszást, hiszen miskolci kisfiúként vetette papírra először rímes gondolatait. „Zászlók címmel írtam első versemet kilencévesen egy számtan füzetbe. A három versszakos rímes költemény 1956-ban született. Láttam az utcán zászlókkal, olajosan vonuló munkásokat, tekintetükben olyan bizakodás és reménykedés volt, amely kisgyerekként nagyon megfogott” – idézte fel az akkori eseményeket, melyek lírai lenyomatát sokáig őrizgette, ám egy költözésnél sajnos elkallódott. A Librettó műsorában természetesen a színjátszás is szóba került, Lukács Sándor mesélt az egyik kedves darabjáról is, amelyben ő alakítja Ferenc pápát.

A teljes beszélgetés itt megnézhető. Az új arculattal és műsorokkal jelentkező M5 kulturális csatorna Librettó című műsora a korábban megszokotthoz képest egy órával hamarabb, minden hétköznap 18 órától várja nézőket.