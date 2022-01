Sting, Dua Lipa és Andrea Bocelli: idén is világsztárok énekeltetik meg a magyarokat

Sok-sok világsztár lép színpadra 2022-ben Magyarországon, feledtetve, hogy a világjárvány az elmúlt két évben szinte teljesen ellehetetlenítette a koncertek megtartását. Összeállításunkat az önálló koncertekkel indítjkk, majd a zenei fesztiválokon fellépő nagyobb nevek közül szemezgetünk. Listánk természetesen szubjektív, nem teljes körű.

Bring Me The Horizon, A Day To Remember (2022. február 15.)

Közös turnéra indul a két modern metálcsapat, a Bring Me The Horizon és az A Day To Remember. A turnéra a Poorstacy és a Lorna Shore is elkíséri őket február 15-én a Papp László Budapest Sportarénába.

A zenekar év elején jelentette meg Post Human: Survival Horror című középlemezét, mely a tervek szerint a Post Human névre hallgató sorozat első darabja. Erről az anyagról emelték ki nemrég a DiE4u-t, mely a mérgező rögeszmékről szól és egy meglehetősen erős klipet is kapott. A sorozat folytatása várhatóan 2022 elején érkezik, épp a zenekar turnéja előtt.

Hans Zimmer (2022. március 3.)

Budapest is bekerült Hans Zimmer európai turnéjának helyszínei közé – jelentette be a Semmel Concerts és RCI Global. Az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző március 3-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A pandémia miatti kényszerszünet után bejelentették: 2022 februárjában egy európai turné keretében tér vissza a színpadra a zeneszerző. Új műsorában nemcsak a rajongók kedvenc filmjeinek slágerdalait elevenítik fel, hanem újabb kompozíciók kerülnek terítékre, és Zimmer ritkán játszott darabokat is előad.

Sting (2022. március 16-17.)

Sting világkörüli turnéja horvát, német, magyar, lett, litván és román állomásokkal bővül tavaszra. Március 16-án a Budapest Arénában, 17-én Debrecenben, a Főnix Arénában ad koncertet a világsztár.

Sting My Songs koncertje egy dinamikus show, amely a tizenhétszeres Grammy-díjas előadó pályafutása során írt legnépszerűbb dalait tartalmazza, legyen az akár Police vagy szóló sláger. A koncert zenei utazásra viszi a rajongókat az időben, olyan nótákkal, mint a Fields of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne vagy a Demolition Man. A rajongók emellett még hallhatják az Englishman In New York, az Every Breath You Take és a Message In A Bottle számokat is, sok más mellett.

Shawn Mendes (2022. március 30.)

A Stitches, a Treat You Better és a There’s Nothing Holdin’ Me Back című slágereiről ismert kanadai énekes, dalszerző, Shawn Mendes idén március 30-án ellátogat Budapestre, hogy a fővárosi arénában adjon koncertet.

One Republic (2022. május 13.)

Az énekes, dalszerő Ryan Tedder, valamint Zach Filkins és Drew Brown gitárosok, Brent Kutzle basszusgitáros, csellista, Brian Willett billentyűs és Eddie Fisher dobos alkotta OneRepublic idén május 13-án lép fel Budapesten.

Korn (2022. június 21.)

A nu metal úttörői útra kelnek Európában vadonatúj arénashow-jukkal. Ez a rendkívüli turné Budapesten is látható lesz június 21-én a Papp László Budapest Sportarénában. Sajnos a Gojira végül nem vesz részt a Korn európai turnéján előzenekarként.

Celine Dion (2022. június 27.)

A még fennálló koronavírus okozta pandémia, valamint az érvényben lévő rendezvénytartási és utazási korlátozások miatt Celine Dion legmélyebb sajnálatára ismételten el kellett hogy halassza a Courage című világkörüli turnéjának európai állomásait. Az európai koncertsorozat 2022. május 25-én indul az angliai Birminghamben.

A budapesti koncert 2022. június 27-én a Papp László Budapest Sportarénában kerül megrendezésre.

„Nagyon reméltem, hogy 2021 tavaszán találkozhatunk Európában, de sajnos nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal több időbe telik az, hogy mindannyian biztonságban legyünk. A vakcinával most már itt van ehhez a segítség, így már alig várom, hogy 2022-ben színpadra állhassak és énekelhessek a közönségemnek. Az elvesztegetett időt bepótoljuk, ezért továbbra is vigyázzatok magatokra, amíg újra nem találkozunk. Jó egészséget kívánok mindenkinek” – nyilatkozta Celine Dion.

John Legend (2022. június 30.)

Hazánkban június 30-án, a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a többszörös Grammy- és Oscar-díjas amerikai soul és R&B-előadó: John Legend. A koncerten a művész legjobb slágerei lesznek hallhatók.

Kiss (2022. július 14.)

Egy elképesztő és alaposan dokumentált 45 éves karrier után, amely a rock and roll legendák korszakát indította el, a Kiss 2019-ben megkezdte utolsó turnéját. A budapesti búcsúkoncertre július 14-én kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.

„Minden, amit építettünk és amit meghódítottunk az elmúlt négy évtizedben, soha nem történhetett volna meg a több millió ember nélkül, akik világszerte megtöltötték a klubokat, arénákat és stadionokat. Ez lesz az utolsó ünnep azoknak, akik már láttak bennünket, és az utolsó lehetőség azoknak, akik még nem. Kiss Army, elköszönünk ezzel az utolsó turnéval, az eddigi legnagyobb show-ra készülünk, és úgy távozunk, ahogy jöttünk… mentegetőzés nélkül és megállíthatatlanul” – hangzott el a Kiss részéről a turné egyik koncertjén.

Andrea Bocelli (2022. október 15.)

Napjaink egyik legnépszerűbb tenorja, Andrea Bocelli október 15-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

Az olasz tenort kettős tehetséggel áldotta meg a sors. Egyedi hangszíne bármely hang közül felismerhető, teljes és erőteljes, a belcantótól egészen a verismóig terjed, a lírai repertoártól a populáris balladákig. Az élet egy másfajta képességre is rávezette, amikor elvesztette látását. Szívével kezdett el látni a szeme helyett, ezért is tudja olyan tökéletesen érezni, láttatni és átadni dalainak mondanivalóját.

A mai napig a legnagyobb slágere a Con te partiro, melynek angol verziója, Sarah Brightmannel közös duettje a Time to say goodbye.

Bocelli személyében a világ egy legendát tudhat magáénak, aki 2022 őszén visszatér Budapestre, hogy hangjával újra elkápráztassa a magyar közönséget. A koncert programjában népszerű operarészletek és az ismert popalbumainak dalai szerepelnek, az este során magyar szimfonikus zenekar és kórus kíséri majd.

Világturné Ennio Morricone tiszteletére (2022. december 18.)

A 2020. július 6-án elhunyt Ennio Morricone tiszteletére családja koncertturnét jelentett be, így 2022-ben Budapesten is felcsendülnek Morricone slágerei december 18-án a Papp László Budapest Sportarénában.

Az emlékkoncerten Ennio fia, Andrea Morricone vezényel.

Andrea Morricone az új műsorról: „Ez sajnos nagyon szomorú élmény is egyben: természetesen nagyon hiányzik édesapám, de az, hogy megtisztelhetem őt azzal, hogy teljes szimfonikus zenekarral és kórussal vezénylem a fenomenális zenéjét, nagy és mély érzelmekkel teli élmény lesz, nagyon várom, hogy együtt ünnepeljem őt rajongóival, szerte a világon.”

Sziget fesztivál, Balaton Sound, EFOTT, B My Lake

A Sziget fesztivál szervezői azt ígérik, 2022-ben visszatér a rendezvény, méghozzá augusztus 10. és 15. között. Méghozzá nem kisebb nevekkel, mint az Arctic Monkeys, a Kings of Leon vagy Dua Lipa. Újra látható lesz Budapesten a francia Stromae, a méltán nagy hírnévnek örvendő Bastille, valamint Alan Walker.

A Balaton Sound is újra várja vendégeit június 29-e és július 2-a között, de arról még nincs információ, hogy milyen felhozatalra lehet számítani Zamárdiban. Ugyanez mondható el a hagyományos a Velence-tó partján rendezett EFOTT fesztiválról, mindössze annyit lehet tudni, hogy július 13. és 17. között tér vissza az egyetemisták nagy kedvence.

Arra lehet számítani, hogy amennyiben a járványhelyzet is engedi, a legnagyobbakon túl számos további fesztivál is újra látogatható lesz, köztük a B My Lake is.