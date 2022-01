Az országgal együtt a szerelmeseket is szétszakította a trianoni békeszerződés

Zenés történelmi filmet készít a Szétszakítottak című zenés előadásból a Budapesti Operettszínház és Iványi Marcell rendező-producer. A film egy olyan szerelmespár sorsát mutatják be, akiknek életét megpecsételte az országot szétdaraboló trianoni szerződés. A jelenleg utómunka alatt álló tévéfilmet nyáron mutathatják be.

A zenés történelmi film hétköznapi szemszögből mutatja be a trianoni szerződés következményeit. Középpontjában egy fiatal pár, egy felvidéki Budapesten tanuló lány, Ibolya és a temesvári Bor család fiúgyermekének, Miklósnak a kapcsolata áll. Személyes sorsuk, szerelmük és szakításuk története egy nagyobb történelmi tabló része, amely egész országrészek egymástól való búcsúját jelenti.

A Budapesti Operettszínház előadóművészei a trianoni békeszerződés aláírásnak 100. évfordulóján, 2020 nyarán már bemutattak online formában egy videófilmet a készítés alatt álló, Szétszakítottak című előadás részleteiből – olvasható a Budapesti Operettszínház honlapján.

Dolhai Attila szövegíró és Cári Tibor zeneszerző Dér Zoltán visszaemlékezésein alapuló műve több részletben került fel a színház közösségi platformjaira, ahol kiemelkedő nézettséget ért el.

A bő félórás, fekete-fehér kisfilm sikere Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatójában megeredősítette a gondolatot, hogy a mű üzenetét minél nagyobb közönségnek kell eljuttatnia, és erre a film a legalkalmasabb médium. A darab 2020. június 4-ei online bemutatóját követően így a filmváltozaton is elkezdtek dolgozni. A Nemzeti Filmintézet a színházak és filmesek együttműködését szorgalmazó pályázatának keretében 100 millió forinttal támogatta a Szétszakítottak tévés adaptációjának elkészítését.

„Zenés történelmi filmnek vagy zenés családi drámának is hívhatjuk, műfaját tekintve. A szereplők és környezetük tragikus története, a zenei anyagok, a dalok és a dramaturgia, hogy karaktereket megénekelt belső monológokkal ábrázoljunk filmben – ez mind kihívás számomra” – mondta el a tévéfilmről Iványi Marcell rendező-producer. A Szél című, Cannes-ban Arany Pálmával kitüntetett kisjátékfilm rendezője korábban már színészként, rendezőként és vágóként is dolgozott zenés produkciókban, de most első alkalommal rendezett zenés játékfilmet.

„Az Operettszínház részéről mind a színészek, mind a technikai csapat nagyon felkészült, koncentrált volt. Igazán jó csapatmunka folyt, ami össze is kovácsolta a filmes szakemberekkel együtt a csapatot – a lelkes, jó energiájú hangulat végig velünk volt” – tette hozzá.

„Alapvető, hogy a színházban az igazgató oszt szerepet, jó esetben a rendezővel egyeztetve. Nálunk közmegegyezés volt abban, hogy az eredeti felállás játssza a szerepeket, akik az okostelefonos videót is készítették. A szereplőgárdát Dolhai Attila szervezte össze, az eredeti felálláshoz képest kizárólag csak fizikai-egészségügyi problémák miatt történt változtatás” – mondta.

A filmben tehát Janza Kata, Gubik Petra, Földes Tamás, Dénes Viktor, Sándor Péter, Oszvald Marika, Melis Gábor, Mészáros Árpád Zsolt és a 12 éves Németh Marcell lesznek a főbb szerepekben láthatók.

Cári Tibor és Dolhai Attila eredeti szerzeményei adják a film gerincét, amelyek mellé még újabb dalok is bekerültek. Németh Ákos forgatókönyve új jeleneteket és képi megvalósításokat is hozott a történetbe.

Iványi Marcell és Tóth Zsolt operatőr azért döntöttek a fekete-fehér képi megvalósítás mellett, mert meglátásuk szerin az színesebb tud lenni a színesnél is. Így pedig könnyebben össze is tudják kapcsolni a felvételeket a korabeli archív anyagokkal.

A forgatás 11 napig tartott 2021 novemberében. A stáb műteremben és külső helyszíneken, a korhoz illő újpest-kertvárosi utcákban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban és a Rákospalota-Újpest vasútállomáson dolgozott.

A film készítése jelenleg az utómunkánál tart, miközben Cári Tibor zeneszerző is tovább dolgozik a dalokon és a kísérőzenén. A jelenlegi tervek szerint a filmet 2022. június 4-én mutatják be az MTVA egyik csatornáján.

A címlapfotó illusztráció.