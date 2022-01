Egri Péter: Kiváltságos helyzet A DAL 2022 zsűrijében lenni

Új zsűritagokkal folytatódik a Dunán az ország dalválasztó műsora, A DAL. A könnyűzenei seregszemle ítészei közé – Mező Misi és Ferenczi Gyuri párosához - Wolf Kati mellett a nagymúltú rockabilly banda, a Mystery Gang frontembere, Egri Péter is csatlakozik. A zenész az M2 Petőfi TV műsorában mesélt az előtte álló feladatról és klippremierrel is megajándékozta a Nézzünk szét! nézőit.

A Mystery Gang legújabb dalához, a Wanted Manhez készült videóklipet mutatta be az M2 Petőfi TV-ben Egri Péter, a csapat frontembere. A zenész az adásban elmesélte, hogy szerzeményüket egy magyar huszár, Johnny Bell, vagyis Harangozó János ihlette, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után Kossuth Lajossal együtt távozott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol revolveres pisztolyhősként élt, több fegyveres harcban is küzdött, és az egykori New Buda település megalapításában is részt vett.

Egri Péter azonban nemcsak a klippremier miatt volt izgatott, hanem A DAL 2022 indulása miatt is, hiszen Magyarország egyetlen dalválasztó műsorának ő lesz az egyik legújabb zsűritagja. Egykori indulóként évek óta követi a műsort, megtisztelőnek tartja, hogy idén ítészként követheti az eseményeket.

„Az első pillanattól kezdve lelkes vagyok A DAL zsűrizése miatt, hiszen kivételezett helyzet ennyire közelről rálátni a magyar könnyűzenei élet legkiemelkedőbb, legfrissebb dalaira. Hét évvel ezelőtt a túloldalon, versenyzőként vártam, hogy melyik lesz az év legjobb dala, most viszont az ítészek között lesz erre lehetőségem, ami óriási dolog” – kezdte Egri Péter az M2 Petőfi TV műsorában, kiemelve, hogy nagy tisztelettel és jó hangulatban kezdte meg a közös munkát zsűritársaival, Wolf Katival, Ferenczi Gyurival és Mező Misivel. A Magna Cum Laude frontemberével már hosszú évek óta jó barátságot ápol, de a többiekkel is hamar megtalálta a közös hangot.

„Pár nappal ezelőtt volt egy közös vacsoránk A DAL idei alkotói csapatával, ahol meggyőződtünk róla, hogy működni fog a mi négyes csapatunk. Nemcsak jó előadók, hanem professzionális zenei szakemberek közé kerülhettem, így a szórakozás mellett egy nagy tanulás is nekem ez a feladat” – fogalmazott a Mystery Gang frontembere, aki úgy véli, a Duna műsorának zsűrijeként sem szigorú, sem vajszívű nem lesz.

Ha egy produkció megérinti, a versenyző megteremti a katarzist, akkor látványosan örül majd és támogató lesz, ha viszont nem sikerül jól egy előadás, beleszakad majd a szíve.

A további részletekről, idei terveiről, valamint a Viva Las Vegas Fesztiválon adandó koncertjükről is mesélt Egri Péter az M2 Petőfi TV, Nézzünk szét! című műsorának legutóbbi adásában.

Nézzünk szét! – koncertek, fesztiválok és izgalmas popkulturális témák minden szombaton 21:10-től az M2 Petőfi TV-n.

A Nézzünk szét! korábbi adásai újranézhetők a MédiaKlikken.