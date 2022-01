A nap, ami bűnözővé tette az amerikaiakat – mutatunk öt filmet szesztilalom idejéről

A Volstead-törvény valamennyi – 0,5%-nál magasabb alkoholtartalmú – ital gyártását, kereskedelmét és fogyasztását egyaránt betiltotta, ezzel Amerikában kezdetét vette a szesztilalom 13 éves időszaka, amely a szenátus várakozásaival ellentétben nem jobb erkölcsöt, hanem

De nemcsak a maffia megerősödését hozta magával a rendelkezés, hanem lényegében minden amerikait bűnözővé tett, aki lehúzott egy felest, koccintott egy korsó sörrel, vagy pezsgőzve kívánt boldog új évet.

Az szesztilalom több mint egy évtizede során a szeszcsempészet révén megerősödött a feketegazdaság, titkos mulatók nyíltak, a szegényebb társadalmi rétegek pedig kénytelenek voltak maguknak előállítani a nagyon gyakran rossz minőségű és egészségre fokozottan ártalmas italokat.

Midnight tonight will mark the 100th anniversary of the beginning of Prohibition. The nationwide, constitutional ban on alcoholic beverages lasted 13 years.

Az törvény óriási felháborodást váltott ki az amerikaiak körében, az ország nagyvárosainak utcáin a korrupció és a fenyegetés lett az úr, amelyet a pénzt ügyesen forgató és gyilkosságtól sem félő gengszterbandák kedvenc eszközévé vált. A legnépszerűbb csempészett italáru a whisky volt, ami olyan ismert alvilági alakok felemelkedéséhez is hozzájárult mint Al Capone, Charles „Lucky” Luciano és John Torrio.

