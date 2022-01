Rangos elismerést kaphat az újjászületett Szent István-terem

Az újjászületett Szent István-termet is beválasztották a Highlights of Hungary 2021-es jelöltjei közé. A Highlights of Hungary kezdeményezés 2013 óta évente díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket.

A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett Szent István-termet is beválasztották a Highlights of Hungary 2021-es jelöltjei közé. A Budavári Palota déli összekötő szárnyában kapott helyet a Szent István-terem, amely egy valódi ékszerdoboz volt. Belseje román stílusban készült, ám bizonyos pontokon az alkotók teret engedtek például a magyar ornamentikának, a magyaros jellegnek is. Hauszmann Alajos a magyar iparosmesterek legjobbjait gyűjtötte maga köré, hogy együtt alkossák meg a századforduló magyar iparművészetének remekművét. A történelmi helyiség, amely a századforduló iparművészeinek kiemelkedő alkotása volt tavaly augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Azóta a termet és a hozzá tartozó kiállítást már több mint 40 ezren tekintették meg! A helyiség berendezésén dolgozott mások mellett Thék Endre, Strobl Alajos és Jungfer Gyula is, a helyiség központi eleme, a monumentális pirogránit kandalló pedig Zsolnay Vilmos gyárában készült. Kapcsolódó tartalom Szenzációval bővült a Budavári Palota Szent István-termének kiállítása A napokban új Szent István-herma érkezett Kalocsáról a korábbi, zágrábi érsekség által kölcsönzött ereklyetartó helyére. A Highlights of Hungary kezdeményezés 2013 óta évente díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket. Céljuk, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén, évente elismerjék és széles körben megismertessék a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket, valamint közösséget szervezzenek azok alkotói és alakítói köré. A jelöltekre a nagyközönség február 3-ától szavazhat majd a Highlights of Hungary weboldalán.