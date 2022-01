„Anéantir” - ezúttal egy minisztert fejeznek le Franciaországban

„Bizonyos hétfőkön, már egészen november végén vagy valamikor december elején, különösen, ha az ember agglegény, olyan érzésünk támad, hogy a halálsoron vagyunk.” Ezzel a mondattal kezdi Michel Houellebecq legújabb regényét, melynek alapkérdése az élet végessége, a halállal való szembesülés.

– fejtette ki az egyébként önmagát „inkább ateistának” valló író egy nyilatkozatában. Houellebecq mindig tud valami újat adni, újat mondani: az Anéantir (Megsemmisíteni) című munkájában érdekes párhuzam fedezhető fel Franciaország leépülése, agóniája és egy haldokló ember végnapjai között. A Houellebecq által korábban felvázolt disztrópia visszaköszön: a gyökereit és identitását vesztett ország tovább sodródik végzete felé.

A regény a 2027-es évben játszódik, nem sokkal az elnökválasztás előtt. A leköszönő elnök, aki, bár az író nem nevezi meg, Emmanuel Macron lehet, nem indulhat jelöltként a francia alkotmány rendelkezései miatt, amely nem engedélyez csak két egymást követő választást, így most valami olyan figurát keres, aki mintegy avatarként pótolhatja őt.

így a fikcióbeli 2027-es választásokon is épp úgy indul Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke és Eric Zemmour konzervatív újságíró és politikus, mint most, 2022-ben.

Paul Raison, a főszereplő, úgy tűnik, egyben Houellebecq alteregója. A „raison”, az értelem a felvilágosodás, egyben a francia irodalom egyik fénykorának kulcsszava volt. De vajon kiismeri-e magát a fényes értelem korunk homályában? Paul Raison ráadásul szinte érzelmek nélkül, „egzisztenciális ürességben” él; feleségével szinte csak lakótársak, gyermekük nincs, kapcsolatukban Raison apjának betegsége, majd haldoklása hoz fordulópontot.

Fontos szál a regényben, hogy

s tudhat valamit a regényben szintén szerepet kapó terrorcselekményekről is, ezért kémregényként is emlegetik a művet.

Raison magas rangú tisztviselő, Bruno Juge, a gazdasági és pénzügyminiszter kabinetjében dolgozik, akit „a Trente Glorieuses, a harminc dicsőséges esztendő visszahozására szerződtettek” – ez egyértelmű utalás Bruno Le Maire jelenlegi pénzügyminiszterre.

Houellebecq egyébiránt baráti viszonyban áll Bruno Le Maire-rel, bár a regényben nem bánik valami kegyesen vele: rögtön az első oldalakon, precízen, egy guillotinnal lefejezik a politikust. A nyaktiló pontos rajzát is láthatjuk, a regényt publikáló Flammarion kiadó ugyanis közzétette a mű első oldalait.

Igaz, ez csak egy interneten terjedő videó – derül ki a regény cselekményéből, ám rögtön ezután valóságos terrorcselekményekre is sor kerül. Mi itt a fikció, mi történik a kibertérben és mi a valóságban? Franciaországban, ahol nemrég valóban sor került egy tanár lefejezésére fényes nappal, a nyílt utcán, nem könnyű erre válaszolni.

Tény viszont, hogy Houellebecq könyve az első olyan reakció, mellyel a francia értelmiség valamilyen választ ad a nemrég történt lefejezésre, melyet az eset elképesztő extremitásához képest agyonhallgattak.

Annál hangosabb ellenpropaganda fogadta a balliberális főáramlattal – sikeresen – szembe úszó alkotó legújabb könyvét, amely természetesen január 7-én került ki a franciaországi könyvesboltok polcaira.

French bad boy author #Houellebecq releases latest thriller #Aneantir – on 7th anniversary of the #CharlieHebdo attacks – with fewer nasty characters than usual.

Says there’s “no need to celebrate evil to be a good writer”.

https://t.co/rGchouHKCS via @RFI_En

— Alison Hird (@alisonsarahird) January 7, 2022