A történelem nagyjainak kevésbé ismert történetei a megújult M5 kulturális csatornán

Példaértékű női életutakkal és szórakoztató kultúrtörténeti érdekességekkel is találkozhatnak a nézők a megújuló M5 programkínálatában. A csatorna új műsorait erősítő Magyar nők, valamint az M5 História szombatonként mutatja be az egyes történelmi korszakokat és azok fontosabb szereplőinek életét.

Új arculattal és műsorokkal várja a nézőket január 3-tól az M5, a kultúra otthona. „Ez az a televíziós csatorna, ahol a kultúra otthonra talál. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar kulturális értékeket minél korszerűbb és izgalmasabb formában tudjuk átadni nézőinknek, akik közé szeretnénk a fiatalabb korosztályt is bevonni” – fogalmazta meg az M5 megújulásának lényegét Bán János csatornaigazgató az M1 műsorán.

A színházművészet, film, irodalom és a magyar tudomány különböző területeit bemutató tartalmak megerősítése mellett a kulturális területek közül több is önálló műsort kapott. Ilyen a képzőművészet iránt érdeklődőket megcélzó Kunszt című szerda esténként jelentkező magazin, de újdonság a szombati műsorsávban a Magyar nők, valamint az M5 História is.

Ez utóbbi segítségével szeretné a csatorna könnyed, szórakoztató formában közelebb hozni a nézőkhöz a történelem különböző korszakait. Az M5 weboldalán újranézhető első részben Sisi életébe nyerünk betekintést, érintve a királyné magyar kapcsolatait és a kiegyezésben betöltött szerepét is. A második adásban szombaton 20 órától a hunok világával ismerkedhetnek meg. Róluk a sok közismert legenda mellett kevesebben tudják, hogy ők terjesztették el a széles keresztvassal ellátott kardot, amelynek funkciója az volt, hogy megóvja használója ujjait.

Sok izgalmas életutat bejárt nő írta be magát a történelembe a művészettörténet, az orvostudomány vagy akár a sport területén, ám mégsem ismerjük őket igazán. Ezeket a fontos, példaértékű életutakat mutatja be a Magyar nők című új műsor, amely szombaton délutánonként látható az M5 műsorán. Az első – már megnézhető – adásban a nézők Kronberger Lilit ismerhették meg. A hazai és a nemzetközi műkorcsolya első női versenyzője férjének, Szentgyörgyi Imrének – és Kodály Zoltánnak – köszönhetően, a világon elsőként zenei kísérettel előadott művészi programot mutatott be a bécsi világbajnokságon. A szombaton 17:25-kor kezdődő második adásban Rákóczi Ferenc felesége, Munkács várvédő hőse, Zrínyi Ilona kalandos, nem mindennapi életét követhetik a nézők.

Az M1 beszélgetése Bán János csatornaigazgatóval az M5 kulturális csatorna új arculatáról és műsorairól itt újranézhető.

Kunszt – szerda 21 óra

Magyar nők – szombat 17:25

M5 História – szombat 20 óra