Petőfi Zenei Díj - Hatodik alkalommal ismerik el hazánk népszerű könnyűzenei előadóit

Látványos show-műsorral, a magyar könnyűzenei élet legjobbjaival várja a nézőit idén is a Petőfi Zenei Díjátadó. A Duna Televízión január 23-án, vasárnap este kétórás gálaműsor keretében adják át az elismeréseket 11 kategóriában a hazai könnyűzene legjobbjainak. Az életműdíjat idén id. Szakcsi-Lakatos Béla veheti át.

Idén is elképesztő showműsorral, izgalmas műfajkavalkáddal várja a nézőket a Petőfi Zenei Díjátadó. Bár a fellépők személye még meglepetés, a díj várományosainak listáját már bejelentették a szervezők. Az izgalmas előadókból és zenekarokból álló felhozatal legjobbjait 2022. január 23-án, vasárnap este a Duna Televízió műsorában hirdetik majd ki.

A Petőfi Zenei Díjakat minden évben élő adásban adták át, a koronavírus-járvány terjedése miatt azonban idén is televíziós felvételről tekinthetik meg a nézők a gálaműsort és a díjátadó ceremóniát. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója elmondta, a járványhelyzet ellenére igyekeznek interaktív megoldásokkal és különleges műsorelemekkel közelebb hozni a közönséghez a díjátadó műsort. „Fontos számunkra, hogy a közmédia a könnyűzene kapcsán érintett rádiós és televíziós felületeivel összhangban a Petőfi Zenei Díjon keresztül is kommunikálja, hogy támogatja a magyar könnyűzene fejlődését, az innovatív, különleges, egyedi, produkciókat és a tömegkultúrában értéket képviselő alkotókat, fiatal tehetségeket és a zeneiparban dolgozókat. Hosszútávú célunk, hogy a Petőfi Zenei Díj egy állandó helyiértékkel bíró, de trend- és tendenciakövető elismerés maradjon mind a közönség, mind a szakma szemében” – fogalmazott Béli Ádám.

A kétórás showban 11 kategóriában hirdetik ki a 2021-es év legjobbjait. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV zenei szerkesztői javaslatot tesznek a jelöltekre a rádió lejátszási listája alapján, ezután pedig a csatornaigazgató és egy szakmai zsűri dönt arról, kikhez kerülnek az elismerések.

Bár a sikervárományos előadók listája ezidáig titkos volt, néhány díjazott kilétére már tavaly fény derült”: A Dal 2021 adásában adták át Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerést, melyet a Kaukázus Egyetlen szó című dala nyert. Az együttes annak is örülhetett, hogy A Dal 2021 legjobb dalszövegírója, egyben a Petőfi Zenei Díj dalszövegírói különdíjasa, Kardos-Horváth Janó, a zenekar frontembere lett. Ugyancsak 2021 óta tudható, hogy Katona Petra vehette át A Dal 2021 Felfedezettje, egyben a Petőfi Zenei Díj „Év Felfedezettje” díjat.

Az eseményen a korábbi évekhez hasonlóan méltatják hazánk könnyűzenei életének nagyjait, akik már nem lehetnek köztünk.

Életműdíjat kap id. Szakcsi-Lakatos Béla

Indulása óta a Petőfi Zenei Díj egyik fénypontja az Életmű-díjak átadása. 2016-ban Bereményi Géza, 2017-ben Demjén Ferenc, egy évvel később Tátrai Tibor, majd Nagy Feró vehette át az elismerést. Tavaly, 2020-ban Horváth Charlie kapta az életműért járó Petőfi-szobrot. Ebben az évben a megtisztelő díjat a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművésznek és zeneszerzőnek, id. Szakcsi-Lakatos Bélának ítélte oda a grémium, akinek munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar könnyűzenére, kiváltképp a jazz, etno jazz műfajokra.

Az év zenekara díj jelöltjei: Platon Karataev, Carson Coma, Margaret Island, Elefánt, 4S Street

Az év férfi előadó kategóriában az alábbi jelöltek szerepelnek: Szakács Gergő, Köteles Leander (Leander Kills), Beton.Hofi, Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), Nagy Barnabás (Pontiac)

Az év női előadó kategória jelöltjei: Zóra (Urbányi Zóra), Brenka (Dárdai Blanka), Deva (Takács Dorina), Hegyi Dóri (Ohnody), Schloblocher Barbara (Blahalouisiana)

Az év idegen nyelvű, magyar szerzeménye kategóriában a következő produkciókat jelölték: Áron András and the Black Circle Orchestra – Dance with the devils, Saya Noé – Under the river, Lengyel Johanna és Benkő Dávid – Never be, Mörk ft. Takuya Kuroda – Baby, Run over dogs – Crocodiles on the leash

Az év multimédiás projektje kategória szereplői: Hajógyár, Be Massive Horizon, Roadmovie, BP Underground – Rock film, Quixotic

Az év elektronikus zenei előadója az alábbi előadók közül kerül majd ki: Analog Balaton, Jay Lumen, Maddow, Jumodaddy, The Anahit

Az év hangszeres előadója lehetséges díjazottjai: Geröly Mátyás (dob), Bodor Máté (gitár), Meggyes Ádám (hangszerelés, trombita), Varga Nóri (harsona), Kóródi Tamás (gitár)