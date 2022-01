Mező Misi jó hírekkel szolgált rajongóinak

Az M2 Petőfi TV-be is elvitte legújabb videóklipjét a Magna Cum Laude zenekar frontembere, Mező Misi, és a csapat billentyűse, Lesták Marci. A pandémia mozdulatlansága után egyre több az izgalom a zenészek háza táján, ráadásul az ünnepek is eseménydúsnak teltek A DAL 2022 zsűritagjánál.

Klippremierrel zárta a tavalyi évet a Magna Cum Laude: megjelent az együttes korábbi dalához, a Holnap reggelhez készített videó. A funky-s dallamvilághoz érzelmes szöveg és képi világ társult, a forgatás pedig kész felüdülést jelentett a zenekarnak, hiszen őket is megviselte a koronavírus-járvány miatti bizonytalanság.

Az ünnepek és a 2022-es tervek azonban felrázták a zenekart, ráadásul az énekes, Mező Misi ismét zsűritag lesz az ország egyetlen dalválasztó versenyében, A DAL 2022-ben.

„Mozgalmasan teltek az ünnepek. Ilyenkor jövünk-megyünk, Fehérváron, Budapesten és Dobozon is vagyunk a családunkkal. Az elmúlt 9 évben, amióta megszületett a kisfiam, Nimród, majd a két lányom, Bíbor és Boróka, erről szól a karácsonyi időszak” – kezdte Mező Misi, hozzátéve, hogy a meghitt családi pillanatok 2022-re is hatalmas lendületet adtak neki, amire nagy szüksége is lesz, mivel rengeteg feladat vár rá idén.

„Volt egy ünnepi koncertünk karácsony előtt, szimfonikus, vonós négyessel kiegészülve. Nagyon jól sikerült, ezért nőnap alkalmából szeretnénk megismételni. Nyáron régi álmunk valósulhat meg, mert Karácsony János Jamesszel adunk majd koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Idén huszonhárom éves a zenekar, lassan elkezdjük szervezni a jubileumi, huszonötödik évfordulós nagykoncertünket is” – sorolta a zenész, akivel januártól ismét többet találkozhatnak a nézők a Duna Televízió zenés showműsorában, A DAL 2022-ben.

FRISS! – zenei hírek, kulisszatitkok és exkluzív interjúk minden hétköznap 20:10-től az M2 Petőfi TV műsorán!