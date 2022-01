Kiállt a magyarok mellett – „zavaró tény” lett

E tragédiával a francia kortárs irodalmat ért, komoly veszteség mellett az 1956-os magyar szabadságharc ügyének egyik fontos támogatóját is elvesztette a Kádár-rezsim első éveinek tömeges kivégzéseit elszenvedő Magyarország, ahol még több mint másfél évig folyt a forradalmárok és a minden ok nélkül bebörtönzöttek kivégzése.

Méltatlanul kevéssé ismert tény ugyanis, hogy az algériai franciaként született, anyai ágon spanyol származású író kiállt az 1956-os magyar felkelést követő megtorlások ellen, s

Az algériai Mondoviban, egy Isten háta mögötti, a 19. században francia telepesek által alapított faluban született Camus, a 20. század világirodalmának egyik kiemelkedő alakja. Koldusszegény családja miatt kiemelkedését, továbbtanulását tanárának köszönhette. Az Algíri Egyetemen tanult filozófiát.

A kor meghatározó francia szellemi áramlatainak hatására Camus is csatlakozott az 1930-as években a kommunista mozgalomhoz. Később, a párt hol ide, hol oda forduló utasítgatásaira ráunva (a párt azt a feladatot adta neki, hogy a város muzulmán-arab lakossága körében gyarmatellenes és kommunista propagandát terjesszen és tagokat toborozzon, később viszont, hogy szüntesse be gyarmatellenes tevékenységet),

Camus újságíróként dolgozott algériai francia lapoknál. Első, nagy hatású regénye, az 1942-ben megjelent L’Étranger (Az idegen; magyar nyelven Közöny címmel adták ki), egy gyilkosságról szól. Egy fiatal algériai francia lelő egy arabot, és mivel tettét nem tudja, nem akarja megmagyarázni, bűnbak válik belőle; a tárgyaláson tanúsított közönyével saját halálos ítéletét provokálja ki, hiszen a bírákat is szembesíti a világ képmutatásával. A könyv alapján rendezte Luchino Visconti Az idegen (Lo straniero) című filmjét, melyet szintén A közöny címmel vetítettek Magyarországon; a mű a Cure nevű együttest is megihlette, a regény alapján íródott Killing an Arab című számuk.

Annak ellenére, hogy a Camus már a háborús években kapcsolatba került az őt ekkor még támogató Jean-Paul Sartre-tal, a második világháború utáni években erőteljesen elvált a két alkotó – az egzisztencializmus meghatározó alakjai – életútja.

Camus az 1950-es években sorra írta azokat az eszmetörténeti jelentőségű esszéket, melyekben szakított és végleg szembe fordult a szélsőbaloldallal.

A Sziszüphosz mítosza (1942) és

korának társadalmi-politikai csapdáiból. (Ugyanebben az időszakban „a magyar egzisztencialista”, Hamvas Bélát, kora Európájának egyik legműveltebb, öt nyelven, többek között görögül latinul beszélő, éppen a hébert és a szanszkritot megismerni kezdő íróját és filozófusát erőmű-építkezéseken dolgoztatják raktárosként, többek között Tiszapalkonyán – a szerk.)

