Nagy lehetőséget kapott az Omegától Dolák-Saly Róbert

Mindössze 21 éves volt Dolák-Saly Róbert, mikor megadatott neki, hogy az Omega egyszemélyes előzenekara legyen. Bár nehéz feladatnak tartotta, hogy rutin nélkül kellett kiállnia több ezer ember elé, ez nélkülözhetetlen tapasztalat volt pályája kezdetén. Elszoruló szívvel emlékezett vissza Benkő Lászlóval ápolt szoros kapcsolatára és Kóbor János önzetlen segítségére a Dankó Rádióban.

„Szinte civilként fellépni a 70-es évek népszerű zenekara előtt, kemény iskolája volt előadói pályámnak, de olyan jól jöttem ki belőle, hogy meghívtak a következő turnéra is” – így emlékezett Dolák-Saly Róbert előadóművész a zenei pályájának kezdetét jelentő 1976-os Omega turnéra, ahol egyszemélyes előzenekarként szerepelhetett.

A Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorában Nádas Györggyel megosztotta azt a beszélgetést is, amit az Omega legendás billentyűsével, Benkő Lászlóval folytatott, ahol még azt is bevallotta neki, ő inkább Illés-rajongó volt akkoriban. „Benkő Lacival annak idején nagyon szoros volt a kapcsolatom, de a zenekar többi tagja is folyamatosan segített. Kóbor Jánosnak köszönhetem, hogy rajta lehetettem az 1. 2. 3… Start című 1983-as lemezen.

A kiadó már kérte az anyagot, ám az én részem még nem volt kész és ezért ki akarták hagyni. Kóbor János kérés nélkül rááldozta az éjszakáját a stúdiójában a dalom keverésére, hogy reggelre ott lehessen a kiadónál” – idézte fel az Omega egy hónapja elhunyt énekesének alakját a műsorban Dolák-Saly Róbert.

Jó pihenést! – A Dankó Rádió hétvégi reggeli műsora Nádas Györggyel.