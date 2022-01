Mr. Bean egy második bőr, amit Rowan Atkinson fölvesz magára, és vicces lesz tőle

Hatvanhét évvel ezelőtt, 1955. január 6-án született Rowan Atkinson, aki a legtöbb ember számára Mr. Bean megszemélyesítőjeként ismert.

1955. január 6-án Rowan Sebastian Atkinson néven látta meg a napvilágot a Newcastle közelében fekvő Consettben. A newcastle-i egyetemen elektromérnöki képesítést szerzett, tanulmányait az oxfordi egyetemen folytatta. Itt ismerkedett meg a forgatókönyvírói álmokat dédelgető Richard Curtisszel és a zeneszerző Howard Goodall-lal, akik egész pályafutása során alkotótársai lettek. Egymás után írták a komikus jeleneteket az egyetem színköre számára, Atkinson több darabban is színpadra lépett.

„Azt hiszem, húszéves lehettem, amikor színielőadásokra hívtak, az egyetemen bárki bármit előadhatott, ezért életemben először elkezdtem tükör előtt improvizálni, az eredményen magam is meglepődtem” – mesélte korai éveiről.

Nem sokkal később már a világ legnagyobb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Festival Fringe-en léphetett fel stand-up produkcióval. Rekordgyorsasággal alakult ki körülötte rajongótábor, 1978-ban a BBC rádióműsort biztosított számára The Atkinson People címmel. A szatirikus sorozatot Curtisszel közösen írták, a kitalált hírességekkel készített interjúk mindegyik szerepét ő játszotta el.

A következő években a London Weekend televízió foglalkoztatta a Canned Laughter című műsorban, majd a BBC-nek forgatta a Not the Nine O’Clock News című televíziós komédiát, amelynek egyik főszereplője és írója is volt.

Atkinson 1980-ban a BBC Az Év Személyisége kitüntetést nyerte el, 1981-ben pedig megkapta a brit Oscart, a BAFTA-díjat.

1983-ban ötlötték ki Curtisszel a Fekete Vipera című sorozatot, amely a gyáva és sunyi középkori herceg, Edmund kalandjait meséli el, aki mindhiába próbálkozik, hogy Anglia királya legyen.

És megszületett Mr. Bean figurája

A filmvásznon 1983-ban a Soha ne mondd, hogy soha című James Bond film egyik nyúlfarknyi szerepében debütált, Sean Connery oldalán.

1989-ben Emma Thompson és Atkinson főszereplésével forgatták a Tall Guy című mozit, amikor Atkinson és Curtis újabb ötlettel állt elő: megszületett Mr. Bean figurája, az ügyetlen és csúnya, kelekótya hős, aki nevetséges helyzetekbe kerül.

Rowan Atkinson Mr. Beanként (Fotó: MTI/EPA/Daniel Deme)

Hat évig ontották a félórás epizódokat, ez idő alatt Rowan Atkinson a legnépszerűbb brit komikus lett, Mr. Bean-t pedig olyan kultusz övezte, mint a Monty Pythont vagy a Waczak Szállót. A sorozat abban különbözött a többitől, hogy főhőse többnyire néma maradt, miközben Atkinson bebizonyította, hogy a burleszknek olyan mestere, mint Buster Keaton, vagy Charlie Chaplin volt.

A színész a középkorú, szociálisan életképtelen Mr. Bean páratlan sikerét azzal magyarázza, hogy a kalandok során, amelyekben kiderül, a főhős mennyire képtelen megbirkózni az élet legalapvetőbb kihívásaival, az emberek önmaguk esendőségével találkoznak.

A sorozatot a világ szinte minden országa megvásárolta, ami 152 millió fontot hozott a készítők konyhájára. Ez a brit filmtörténelem harmadik helyét jelenti, és a komikust a leggazdagabb tévésztárrá avatta. Az ötven legviccesebb, illetve az ötven legjobb kortárs színész között is számon tartott brit humorista elmondása szerint Peter Sellers, Charlie Chaplin, Jacques Tati gyakorolták rá a legnagyobb hatást.

„Mr. Bean egy második bőr, amit Rowan fölvesz magára, és vicces lesz tőle” – így fogalmazott egy barát a róla szóló dokumentumfilmben, ami nagyjából összecseng azzal, amit a színész-komikus maga is érez legismertebb karakterével kapcsolatban: „Mr. Bean úgy borul rám, mint egy láthatatlan héj, aminek előhívásához nincs szükségem semmilyen eszközre, bármikor megtehetem, akár csak azzal, hogy elkezdem nézegetni a körmeimet” – mondta a Parkinson című angol talkshow-ban 2007-ben, miközben az utolsó Mr. Bean filmet promotálta.

Mr. Bean és a londoni olimpia

Rowan Atkinson 2012-ben a londoni olimpia megnyitóján is feltűnt. A rendkívül szórakoztató megnyitó ünnepségén Mr. Bean azon túl, hogy szórakoztatta a nézőközönséget, segédkezett felidézni az olimpiai játékokról szóló Tűzszekerek című film híres, tengerparti jelenetét is.

A megnyitó ünnepség azonban egy fontos mérföldkövet is jelentett Rowan Atkinson életében, ugyanis bejelentette: nyugdíjba küldi a karaktert, amely könyvekben és rajzfilmen is feltűnt. Atkinson szerint ha középkorú színészek gyermeteg szerepeket játszanak, azt kockáztatják, hogy némileg szomorú színben tűnnek fel. Atkinson ugyanakkor elismerte, hogy hatalmas sikert hozott számára mind Nagy-Britanniában, mind nemzetközi téren a folyton csetlő-botló, alig megszólaló komikus figura.

Amióta azonban 2009-ben Fagint alakította a londoni West Enden az Oliver! című darabban, ismét felfedezte magának a színházat. Azóta játszott a Quartermain’s Terms című Simon Grey-darabban is, amely a hatvanas években követi néhány, külföldieket tanító angoltanár életét egy iskolában.

2003-ban a Johnny English című James Bond-paródiában az utolsó brit ügynököt alakította, akinek esélye lehet megvédeni hazáját. A nézők szerették a komédiát, így 2011-ben megszületett a folytatás Johnny English újratöltve címmel.

A komikus-színész királyi körökben is kedvelt, Károly herceg, brit trónörökös és Camilla Parker-Bowles, illetve Vilmos herceg és Katalin esküvőjén is a meghívottak között volt.

2013-ban a Brit Birodalom Rendje (OBE) kitüntetés parancsnoki fokozatát vehette át.

Rowan Atkonson a száguldás szerelmese

Rowan Atkonsonról talán kevesen tudják, de hatalmas autórajongó. Elég impozáns kollekciója van a garázsában autókból, amelyeket előszeretettel használ is, rendszeresen megfordul például különböző oldies-bajnokságokon, és sokáig ő vezette a legendás autós tévéműsor, a Top Gear gyorsasági celebversenyének tabelláját is.

A garázsában parkol többek között egy McLaren F1, amelyből mindössze 106 darab gurult le a gyártószalagról. A színész és McLaren autója „nevéhez” fűződik Nagy Britannia legnagyobb összegű autós biztosítási kártérítése is, amit egy balesete után kapott 2011-ben, 910 ezer angol fontot.

Ezen kívül szép számban vannak a birtokában klasszikus sportautók, mint például az 1939-es BMW 328. Ezt a modellt 1936-ban mutatták be, és többek közt a Mille Miglia versenyt is megnyerte. Mindössze 500 darab készült belőle, napjainkban nagyjából 300 millió forintba kerül egy ilyen járgány.

Természetesen igazi hírességhez híven ő is ad a luxusra, ezért a Johhny English filmben is szereplő Rolls Royce Phantom Coupéból is van neki egy, melyet cirka 140 millió forintnyi fontért vásárolt.

Nem is lenne igazi angol úriember, ha hiányozna egy régi Jaguar a garázsából. Éppen ezért vett egy Mark 7 típust. Ez a modell is eredményes volt a korabeli ralifutamokon, nem véletlenül esett erre a választása Atkinsonnak sem.

Több Aston Martinja is van, de talán a legritkább ezek közül egy V8 Zagato típus, melyből mindössze 89 példány készült összesen.

„Nem gyűjtő vagyok. Nem szeretem az úgynevezett vitrin szindrómát, amikor a jobbnál jobb autók egy garázsban porosodva tűnnek el a köztudatból. Nyomaszt, hogy egyeseknél úgy állnak egy helyben, mint a befektetett arany vagy egy festmény” – mondta egyik nyilatkozatában Atkinson.

Atkinson a törvény embereivel is került már kínos szituációba. Egyszer megállították gyorshajtás miatt, és amint a rendőr a büntetést írta neki a szokásos vezényszavak mellett, egyszer csak a következő mondatot hallotta: „Rendben, ide kérnék egy aláírást a csekk miatt… és ezt pedig a lányomnak írja alá.” Atkinson nem hitte el, hogy létezik ilyen szemtelen ember a világon, hiszen ő akarta kihasználni azt, hogy híres ember lévén kibeszéli magát a helyzetből, ehelyett a rendőr használta ki őt. Persze utólag ezt a történetet is nevetve mesélte a színész egy műsorban.