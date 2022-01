Használható ismereteket kínál mindennapi életünkhöz a megújult M5 csatorna

„Általánosságban az a célunk a megújuló műsorokkal és magával az M5 csatornával, hogy a modern magyar közszolgálatiság egyik jelképe legyen a jövőben, amely biztosítja az esélyegyenlőséget, azaz a hozzáférés lehetőségét a kulturális közkincseinkhez. Egyúttal olyan kulturális missziót teljesít, amely egyszerre lesz hasznos a nézőknek, egyszerre szolgálja az egyetemes magyar és európai kultúra reprezentációját és eközben szórakoztatóan biztosítja személyes életünkben a továbbtanulás, a fejlődés és a művelődés lehetőségét” – fogalmazott a vezérigazgató.

Bán János, az M5 csatornaigazgatója a lap kérdésére elmondta: a kultúrafogyasztási szokások folyamatosan változnak, mind gyorsulóbb ütemben, ám az M5 küldetése nem az, hogy ezeket a változásokat divathullámokként állandóan kövesse.

„Az M5 fontos szerepet tölt be abban, hogy értékalapú műsorokat adhassunk azon nézőinknek, akik a felgyorsult, globalizálódó választékát kínáló információs szupersztrádán nem szeretnék elfelejteni, honnan jöttünk és hová tartunk” – fejtette ki a csatornaigazgató.

Az új műsorok közül kiemelte egyebek mellett az M5 História című heti történelmi magazint, A magyar nők című sorozatot, amely a magyar múlt kiemelkedő nőalakjainak állít emléket, valamint a hazai képzőművészet aktuális eseményeit bemutató Kunszt című magazint.

Jelezte azt is, hogy erősítették filmes kínálatukat, január 6-tól új filmes válogatást indítanak, először egy olyan összeállítással, amely azt mutatja be, milyen magas színvonalon, színesen foglalkozik a lengyel történelem kiemelkedő eseményeivel a lengyel filmművészet. Emellett indul egy kiváló, friss francia filmes válogatás és egy sikeres, díjnyertes műveket bemutató sorozat is – mondta a csatornaigazgató a Magyar Nemzetnek.