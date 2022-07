Kívülről tudta Arany János és Ady Endre szinte összes versét - öt éve hunyt el Schubert Éva

Ma öt éve, 2017. július 11-én hunyt el Schubert Éva, Kossuth-díjas színésznő, színészpedagógus és rendező. Távoli rokona volt Kölcsey Ferenc, és felmenői között találhatjuk Szuper Károly színházigazgatót, aki még vándorszínész korában együtt lépett fel Petőfi Sándorral.

A zugligeti angolkisasszonyokhoz járt középiskolába

Latin – francia szakos tanárnak készült és már ekkor kitűnően beszélt németül és angolul. Schubert Éva kitüntetéses érettségije ellenére sem tanulhatott tovább. Gépíróként vállalt munkát, de nem nagy lelkesedéssel ütögette a betűket a nagy Continental és Olympia márkájú írógépeken. Társadalmi munkát is vállalt, kultúrfelelős volt, amikor egy műsor szünetében felment a színpadra, ahol hosszú percekig szórakoztatta a közönséget, akik végigkacagták a rögtönzött előadást.

Ezután, ismerősei biztatására, hogy legyen színésznő, maga is meglepődött, hogy azonnal felvették a Színművészeti Főiskola esti tagozatára.

Az egyik legműveltebb magyar színésznőnek tartották. Több mint harminc filmben játszott. Első filmje, az Egy pikoló világos című film volt 1955-ben, ezután jött a Csodacsatár, A vőlegény nyolckor érkezik, a Don Juan legutolsó kalandja.

A televízióban is sokszor láthattuk, legemlékezetesebb szerepe Gigus, a legendás Abigél tanárnője volt. A Szomszédokban Sümeghy Oszkár szerelme, Lillácska, de a gyerekek is megismerhették a hangját, a Frakk a macskák réme című rajzfilmben az ő hangján szólalt meg Lukrécia, az egyik macska. Azt is tudni lehet, előbb vették fel Schubert Éva hangját és ez alapján rajzolták meg Lukrécia alakját.

Kívülről tudta Arany János és Ady Endre szinte összes versét

Megmutatta tehetségét a József Attila Színházban, a Vidám Színpadon is. Együtt játszhatott olyan nagyságokkal, mint Sulyok Mária, Benkő Gyula, Ajtay Andor. Vígjátékban, drámában is maradandót alkotott. Mindig a maximumra törekedett, annyi energiája volt, hogy később elvégezte már ismert színészként az ELTE magyar–történelem–esztétika szakát.

Rendkívül művelt volt, kívülről tudta Arany János és Ady Endre szinte összes versét. A Magyar Rádióban a Könyvről könyvért című műsorban is dolgozott szerkesztőként és műsorvezetőként. Tudására, és munkabírására jellemző, hogy szerepei mellett tíz évig tanított énekeseknek színészmesterséget a Zeneakadémián. És amit kevesen tudnak róla, operát is rendezett Esztergomban és a Zeneakadémián. De prózát is színpadra vitt, Miskolcon a Piaf című drámát. Négy évig volt a berlini Theater des Ostens vendégművésze. A német színházi kritikusok és újságírók elismerően írtak róla.

Mint rendező is kiváló volt, több alkalommal is rendezett

Egyszer egy színésznő azt mondta neki saját magáról, hogy már mindent eljátszott, csak még nincs humora, de most megszerzi azt is. Schubert Éva szerint a humor nem tanulható, vagy van valakiben, vagy nincs. A humor olyan éleslátást jelent, amelynek köszönhetően az ember rögtön a dolgok fonákját is látja. A humort értő ember mindent, így önmagát is ironikusan szemléli – hozzátéve: az életet is humorral szemlélte, mindig úgy vette, ahogy volt.

Utolsó bemutatója 2006-ban Örkény István: Macskajáték című darabja volt

Schubert Éva élete végén rendkívül súlyos betegséggel küzdött. A nagy testi – lelki fájdalmai ellenére is rendszeresen fogadott vendégeket, és még a tanítást sem hagyta abba. Eközben csak kevesen tudták, hogy min megy keresztül.

Pályatársai Schubert Éváról

Mécs Károly mondta róla: Schubert Évának csodálatos, alkotó élete volt, tanítványai rajongtak érte és közönsége, pályatársai is nagyon szerették. Mélységesen gyászolom Évát, és nagyon fog hiányozni emberileg és művészileg is.

Máthé Erzsi: Szomorú hangulat tört rám a minap is, amikor Schubert Éva ment el, aki utolsó éveiben – hozzám hasonlóan – már csak járókerettel vagy kerekesszékkel tudott kimozdulni a lakásából. Tudom, hogy mennyire megviselte a betegsége, Évának csontritkulása volt, és egy csípőműtéten is átesett.

Pásztor Erzsi mondta az MTI–nek: Schubert Éva különleges volt. Nemcsak emberileg, hanem olyan speciális humora volt, amelyhez foghatót nem tudok mondani. Se férfiben, se nőben. Egyedülálló volt ezen a téren. Másik bolygóról való humora volt, fantasztikus. Gordon Zsuzsa színésznő, Schubert Éva barátja mesélte neki, hogy, amikor egy küldöttséggel Franciaországban jártak, úgy beszélt franciául, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. “Ez így volt egész életében” – mondta, hozzátéve, hogy külföldre is járt előadásokat, operákat nézni, ezekről az élményeiről is sokat mesélt.

Tanított, rendezett, és amellett végtelenül szerény ember volt, aki mindenkivel beszélgetett. Ha megszólították, soha semmilyen nagyképűség, vagy felvágás nem volt benne. Schubert Éva soha nem játszotta a színésznőt az életben, az egyik legszerényebb kolléga volt, csodálatos színésznő és nagyszerű ember.

Schubert Éva 2017. július 11-én, nyolcvanhat éves korában hunyt el.

Kiemelt fotó: MTI