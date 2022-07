Valósággal feltámasztott egy énekesnőt a Stranger Things

Rekordokat dönt Kate Bush Running Up That Hill című slágere amióta a Netflixes Stranger Things sorozat egyik kulcsfontosságú dala lett. Az 1985-ben megjelent slágert egészen a toplistákig repítették a rajongók, azonban számtalan régi zeneszám köszönheti még filmeknek és sorozatoknak nagy visszatérését.

A Guinness-rekordok könyve szerint Kate Bush három világrekordot is megdöntött, köszönhetően annak, hogy 1985-ös „Running Up That Hill” című slágere a Stranger Things című amerikai sorozat legújabb évadában hatalmas szerepet kapott. A „Running Up That Hill” a negyedik évadban, egy sorsdöntő pillanatban csendül fel Max Mayfield fülhallgatóiban.

Jelenlegi adatok szerint az 59. legnépszerűbb zenei videó a YouTube-on, és eddig 85 millió megtekintésnél jár.

A 63 évesBush a legidősebb énekesnő is, aki magáénak mondhatja az első helyet.

According to the Guinness Book of World Records, Kate Bush has broken three records thanks to Stranger Things’ resurgence of her 1985 song “Running Up That Hill”. pic.twitter.com/ob97iuWvsx — IGN (@IGN) July 2, 2022

Bush a közelmúltban köszönetet is mondott a Netflixnek, a sorozatnak valamint a rajongóknak, amiért egészen toplisták élére repítették 1985-ös dalát.

„Lenyűgözött a szeretet és a támogatás, amit a dal kap, minden nagyon gyorsan történik. Be kell vallanom, hogy nagyon meghatott ez az egész. Nagyon szépen köszönöm, hogy a dalt ilyen váratlan módon az 1. helyre repítettétek” – fogalmazott az énekesnő.

A TikTok trendeknek és TV-műsoroknak köszönhetően újra előkerülnek régi zenék, legyen szó ritkaságokról vagy régi klasszikusokról – ezáltal egy olyan közönség is megismerhetik a régmúlt slágereit, akik még sosem hallották őket.

Ilyen például a Wham! „Careless Whisperer” című száma, melynek felhasználásával megszámlálhatatlan mennyiségű videós tartalom készült a TikTok-on. Érdekesség, hogy a „Running Up That Hill” megjelenésének évében ez a szám vezette az 1985-ös toplistákat.

Ebben az évben második helyen Madonna, harmadik helyen pedig szintén egy Wham! sláger állt.

Bush slágere nem az egyetlen több évtizedes gyöngyszem, amely az elmúlt években nagy visszatérő volt egy sorozat, vagy film által.

A Nirvana „Something in the Way” című számának hallgatottsága a The Batman film miatt ugrott ismét hatalmasat, a film márciusi premiere óta. De ilyen például a „Bohemian Rhapsody” a Wayne’s World-ben, a „Hallelujah” a Shrekben, a FleetWood Mac„Dreams” a TikTokon, most pedig a Kate Bush slágere a Netflixen.

A nagyszerű mindig minden időben nagyszerű marad.